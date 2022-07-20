Nevşehir Valisi Becel: 'Nevşehir; Türkiye'nin patates sevkiyat üssü'

Kapadokya bölgesi coğrafi şekil bakımından dünyada ender rastlanılan bölgelerin başında geliyor. Yer üstü zenginliğinin yanı sıra yer altı zenginliği ile de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

İgnimbirit kayaç yapısı sayesinde kolay şekillenebilen Kapadokya bölgesinde, yer üstünde oluşan ilginç peribacalarının yanı sıra yer altına oyulan bin 321 soğuk hava deposuna da ev sahipliği yapıyor. Yıllık 1 milyon 600 bin ton yemeklik patates ile birlikte 250 bin ton tohumluk patates ve 150 bin ton limon muhafaza ediliyor.

"Patatesler 8 ay depolanabiliyor"

Yaz, kış sıcaklık ortalaması nedeniyle depolanan ürünlerin uzun süre saklanabildiğini söyleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel; "Nevşehir sahip olduğu birçok yer üstü güzelliğinin yanı sıra, yer altında da büyük bir zenginliğe ev sahipliği yapıyor. Bunun başında da sayısı bin üç yüz yirmi birlere varan soğuk hava depoları gelmekte. Soğuk hava depolarında tüm Türkiye'nin patatesleri ve özellikle Mersin ve Adana bölgesindeki narenciyeler depolanmakta. En büyük özelliği kayaların yumuşak olması ve kolay işlenebiliyor olması. Ürünler her hangi bir ek maliyet olmadan yedi sekiz ay gibi bir süre burada depolanabilmekte. 2 milyon ton patates ilimizde depolanmakta" dedi.

"3 bin 900 vatandaş istihdam ediliyor"

Vali Becel depoların istihdama da katkı sunduğunu sözlerine ekleyerek; "Nevşehir tüm Türkiye'nin patates sevkiyat üssü diyebiliriz. Nevşehir'de ve diğer illerde üretilen patatesler buralardaki doğal soğuk hava depolarına giriyor ve ihtiyaca göre market ve pazarlara dağılıyor. Yemeklik patatesin haricinde tohumluk patates de depolanıyor. Aynı zamanda ciddi anlamda limon depo alanı. 3 bin 900 civarında vatandaşımız bu depolarda istihdam ediliyor. Özellikle Kavak, Sulusaray, Nar, Çat bölgesi yer yüzünden fazla göremeyeceğiniz ama içine girdiğiniz zaman apayrı bir dünyanın kapılarını size aralıyor. Depoların hiçbir maliyet olmadan yaz kış 17 dereceyi muhafaza etmesi üretici ve çiftçiye de bir katkı sunmakta" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi