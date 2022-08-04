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Nevşehir ekonomi: Nevşehir'de ihracat rekorunu kırdı

Nevşehir ekonomi: Nevşehir'de ihracat rekorunu kırdı

Nevşehir haberine göre Nevşehir'de geçmişten günümüze tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı.

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Nevşehir'de geçmişten günümüze tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı.

Nevşehir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ihracat rakamları ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerine göre; Nevşehir, tarihinde ilk defa 2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla toplamda 100 milyon dolar ihracatımız rakamını aştı. 2021 yılı 12 aylık dönemde toplam ihracatımız 95 milyon 56 bin dolar iken, 2022 yılı ilk 7 aylık dönemde ihracatı 105 milyon 799 bin dolar oldu. 2022'Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre % 270 artışla 19 milyon 163 bin dolar oldu. 2022 yılı ilk 7 ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın ilk 7 ayına göre yüzde 105 arttı. Nevşehir ihracatında Madencilik, Çelik, Makine ve Aksamları öne çıkan sektörler oldu. Bu veriler doğrultusunda, 2022 yılı sonunda ihracat rakamı beklentisinin 175 - 200 milyon dolar bandına yaklaşması, hatta aşması tahmin ediliyor. Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı, Nevşehir 'de 754 firma bulunurken ve bu firmalardan 51 adedi ihracat yapıyor." - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nevşehir Türkiye İhracat Ekonomi Haberler

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