Nevşehir ekonomi haberi... Bakan Kirişci, Nevşehir'de Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu: (2)

Gelen Nevşehir haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kozaklı'da, İzmir'in Dikili ilçesindeki gibi bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sera uygulamasını hayata geçireceklerini belirterek "Buraya gelen, bu bölgede turizm faaliyetlerinde bulunan, turizm adına bu şehri ziyaret eden 4 milyon civarındaki turistin...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kozaklı'da, İzmir'in Dikili ilçesindeki gibi bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sera uygulamasını hayata geçireceklerini belirterek "Buraya gelen, bu bölgede turizm faaliyetlerinde bulunan, turizm adına bu şehri ziyaret eden 4 milyon civarındaki turistin ihtiyacı olan ürünlerin yerelden üretilmesi de gerçekleştirilmiş olacak." dedi.

Kirişci, Nevşehir'de bir otelde düzenlenen Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kırsaldan kente göçün Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olduğunu söyledi.

Kırsalın yeniden hayat bulması için buralarda üretim yapacak vatandaşlara sahip çıkmak istediklerini anlatan Kirişçi, "Bunu çok çok önemsiyoruz, üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Tabii tek başımıza Bakanlık olarak bizim bir faaliyetimiz olmayacak. Tekrardan kentten kırsala bir göç ve onun köyde oluşturacağı düzensiz yapılaşmayı da dikkate alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla eğitim faaliyetleri için Milli Eğitim Bakanlığımızla sağlık hizmetleri için Sağlık Bakanlığımızla da entegre olarak bu çalışmaları yürüteceğiz." diye konuştu.

Kirişçi, "kent tarımı" kavramını gündeme getirdiklerini anımsatarak şunları kaydetti:

"Bugün, 'Bir kilo domatesin işte tarlada fiyatı bu, pazarda fiyatı bu. Bir kilo domatesin tarlada fiyatı bu, markette fiyatı bu.' diye televizyonlarda sıklıkla gündeme geliyor. Buradaki en büyük maliyet unsurlarından birisi, zincirin uzunluğu ve buradaki lojistik maliyetleridir. Ürünün tazeliğini bu zincirin uzunluğu nedeniyle kaybediyor olması, hallerimizin halinin hal olmamasından kaynaklı zaten raf ömrü kısa olan bu ürünleri biz kısa zamanda kaybetmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bir kent tarımı kavramını gündeme getirdik. Yani bir kentin ihtiyacı olan ürünlerin bu kentte üretilmesinin esas olduğunu ve bundan dolayı da bu üretim modelinin desteklenmesi gerektiği kanaatine vardık. Bunun ilkini de sera OSB düzeyinde İzmir'de, Dikili'deki yapmış olduğumuz girişimlerle Dikili Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi diyelim ya da Organize İhtisas Sera Bölgesi, adını tam olarak söyleyemiyorum ama yani bir OSB'nin sera uygulaması. Şimdi onun bir benzerini ve ikincisini inşallah Kozaklı'da gerçekleştireceğiz."

Burada yapacakları faaliyetlerin tarım ve turizme hitap edeceğine dikkati çeken Kirişci, "Bunlar yapışık ikizler. Birbirinden ayrılmayan ikiz olarak düşünülmeli ve buraya gelen, bu bölgede turizm faaliyetlerinde bulunan, turizm adına bu şehri ziyaret eden 4 milyon civarındaki turistin ihtiyacı olan ürünlerin yerelden üretilmesi de gerçekleştirilmiş olacak. Sadece Nevşehir, Nevşehir için mi üretecek böyle bir faaliyeti başlattığında? Elbette ki değil. Komşu iller var. Mesela Konya var. Bir metropol kent Kayseri var yine hakeza. Öbür tarafta Ankara var. Uzaklıkları değişiyor olsa bile buradaki jeotermal kaynağın bize sağlayacağı enerjiyle ilgili avantajları inşallah bu iş için kullanmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kirişci, IPARD projeleriyle ilgili rakamsal bilgiler vererek, şöyle devam etti:

"Malumunuz IPARD çağrısı kapsamında desteklenecek projelerin sıralamasında bu zamana kadar 65 ve üzeri olan sıralama, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kabine toplantısında paylaştığı gibi 30'a indirilmiş ve böylelikle Nevşehir ilimizde desteklenecek proje sayısı bir anda 75'ten 130'a çıkmıştır. Hibe desteği tutarının da 104 milyon liradan 133 milyon liraya, yatırım tutarının da 190 milyon liradan 242 milyon liraya çıktığını ifade etmek isterim. Yani biz bu projeleri önemsiyoruz. Bizim Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla da verdiğimiz destekler var. Oralarda da hibe desteklerimiz var. Ama bu IPARD adını verdiğimiz proje destekleriyle de bu sözünü etmiş olduğumuz destekleri üreticilerimize sağlamış olacağız."

Bir diğer gündeme gelen konunun ise Yamula Barajı olduğunu hatırlatan Kirişci, "Yamula Barajı gibi Devlet Su İşlerinin görev alanında olduğu halde maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle bunların yapımının tamamlanması uzun yıllara sarkacak olan projeler için bizim mutlak surette tıpkı otoyol, köprü, havalimanı gibi işletmeciliklerde kullandığımız yap-işlet-devret modelini inşallah denemek istiyoruz. Böylelikle bugünkü maliyeti 18,5 milyar lira olan bir projenin bu yöntemle yapılıp yapılmayacağını da tartışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, konuşmasının sonunda üreticilere seslenerek "Sen üret, yeter. Biz senin yanındayız. Biz senin arkandayız. Bu ülke üreten herkese saygı duyduğu gibi üreticilerine de çiftçilerine de buradan ayrı bir saygı ve ayrı bir muhabbet duyacaktır." dedi.

(Bitti)