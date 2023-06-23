Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, iş istihdamına yönelik Nevşehir'de 7 bin 200 kişiye toplu iş görüşme mesajı yollarken, görüşmeye sadece 75 kişi geldi.

Nevşehir'de iş görüşmesine çağrılan 7 bin 200 kişiden 75 kişi geldi

NEVŞEHİR - Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, iş istihdamına yönelik Nevşehir'de 7 bin 200 kişiye toplu iş görüşme mesajı yollarken, görüşmeye sadece 75 kişi geldi.

Nevşehir il genelinde iş arayan vatandaşlar için, Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde 15 firmanın katıldığı toplu iş görüşmesi programı düzenledi.

İş görüşmesine gelen adaylar önce öz geçmişlerinin yer aldığı formu dolduruyor. Daha sonra işveren temsilcileri ve insan kaynakları uzmanları ile bire bir görüşebiliyor.

Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kapadokya bölgesinde bulunan 15 Turizm ve Oteller Firmalarının elemen ihtiyaç listesini çıkarttı.

Turizm firmalarının ve Otellerin iş istihdamını sağlamak amacıyla işverenlerden gelen talep çerçevesinde, Çalışma ve İş Kurumu müdürlüğüne kayıtlı iş arayanların listesi oluşturuldu.

İş için Çalışma ve İş Kurumu müdürlüğüne müracaat ederek iş arayan yaklaşık 12 bin kişi arasından turizm sektöründe çalışabilecek kişiler tespit edildi. Tespit edilenler arasında 26 kat şefi, 6824 kat görevlisi, 13 restoran karşılama hostesi, 43 teknik servis elemanı, 23 satın alam görevlisi, 24 muhasebe görevlisi ve 652 güvenlik görevlisi yer aldı.

Tespit edilen toplam 7 bin 211 iş arayana Çalışma ve İş Kurumu müdürlüğü tarafından mesaj gönderilerek görüşmeye davet edildi. Görüşmeye gelen kişiler Çalışma ve İş Kurumu müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen Toplu İş Görüşmelerinde iş arayanlar, işçi arayan firmalarının İnsan Kaynakları yöneticileri ile birebir görüşme fırsatı yakaladı.

İnsan Kaynakları Uzmanı Sonnur Çobanoğlu İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada; "Turizm sezonun hareketli geçmesinden dolayı personel istihdamına ihtiyacımız var. Bu yüzden çevrede yaşayan ve iş arayan kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Hem onların işsizliklerini giderebilmek için, hem de personel eksiğimizi tamamlamak için buradayız. Genelde kişiler görüşmeye gittiklerinde olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılmıyor. İş arayanlar çabalarının artık sonuçsuz kalacağını düşündükleri için görüşmeye katılmıyorlar" dedi.

Özel bir otelin İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışan Meltem Akalın'da yaptığı açıklamada; "Otelcilikte şu an birçok pozisyonda açık var. Bu alanlar da ağırlıklı olarak mutfak departmanın yanı sıra, güvenlik görevlisi, genel alan görevlisi, bulaşıkhane görevlisi gibi genelde bu pozisyonlarda arayışımız var. Aslında işsizlik oranının çok fazla olmasına rağmen başvuruların çok fazla olmadığını görüyoruz" dedi.

Akalın, "Çalışanlar iş ararken yan hakları ve maaşa dikkat ediyor. Ama bizim aradığımız nitelikler, birincisi güvenilir olması, ikincisi turizm sektöründe uzun vadeli çalışmak istemesi. İşçi ve işvereni normal şartlarda bazen buluşturmak zor olabiliyor. Çünkü çok fazla iş arayan kişi var. Dolayısıyla Çalışma ve İş Kurumu müdürlüğünün yaptığı bu uygulama bizi bir araya getiriyor ve iş arayanlara çok daha kolay ulaşmış oluyoruz" dedi.

Toplu İş Görüşmesine katılan Özlem Çokyiğit ise açıklamasında "Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Ben aşçılık, temizlik personelliği ve çaycılık yapabilirim. Sektör otelcilik olduğu için kat görevlisi ve temizlik alanında çalışabilirim. Bu pozisyonlara müracaat ediyorum" dedi.

3 aydır işsiz olduğunu söyleyen Oğuzhan Tokluca'da yaptığı açıklamada; "Babamın ayağı kırıldığından dolayı 3 aydır işsizim. Ben normalde inşaatçıyım elimden her iş gelir. Özellikle teknik servis alanında iş arıyorum. Elektrik tamirleri ile ilgileneceğim. Çoğu insan işsiz sağlanan bu imkan ile iş buluyor. Herkes ekmeğin peşinde iken sağlanan bu imkanı faydalı buluyorum" şeklinde konuştu.

Yeni iş aradığını belirten 17 yaşındaki Emirhan Koşanlı ise yaptığı açıklamada: " Daha yeni yeni iş aramaya başladım. Garsonluk istiyorum, bu alanda 1 buçuk yıllık deneyimim var. Bu iş görüşmesinden sonra iş sahibi olabilirim" dedi.