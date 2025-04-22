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Nevşehir'de Doğal Soğuk Hava Depolarında Patates Tohumları Hazırlanıyor

Nevşehir'de Doğal Soğuk Hava Depolarında Patates Tohumları Hazırlanıyor
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Türkiye'nin farklı illerinde hasat edilen patatesler, Nevşehir'de bulunan doğal soğuk hava depolarında depolanarak ekim için çeşitli yörelere sevk edilmeye başlandı. 2 milyon ton patatesin yüzde 10'u tohumluk olarak ayrılıp, Türkiye genelindeki patates ekim bölgelerine gönderiliyor.

Türkiye'nin farklı illerinde hasat edildikten sonra Nevşehir'de bulunan kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza edilen patatesler, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra ekim için Türkiye'nin farklı yörelerine sevk edilmeye başlandı.

Bölgede bulunan bin 300'den fazla doğal soğuk hava depolarında depolanan yaklaşık 2 milyon ton patatesin yüzde 10'u tohumluk patates olarak çeşitli bölgelere sevk ediliyor. Özellikle İç Anadolu bölgesinde bulunan illerde, Ekim ayında başlayan söküm sonrası Nevşehir bölgesinde bulunan kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza edilen patatesler boylama işlemi yapıldıktan sonra, ebatlarına göre ayrılıyor. Ayrılan patateslerin iri olanları sofralık olarak piyasaya satılırken, küçük olanları da tekrar ekilmek üzere tohumluk olarak Nevşehir başta olmak üzere Adana, Hatay, Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Konya, Niğde ve Aksaray gibi patates ekimi yapan illere gönderiliyor. Depo işletmecisi Mustafa Ceylan yaptığı açıklamada; "Ekim ayında sökümüne başlanan patatesler, Kapadokya bölgesinde bulunan soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Bu depoların özelliği yaz kış 4 ila 8 derece arasında kalması. Şu anda da tohum boylaması yapıyoruz. Boylama sonrası yemeklik ve tohumluk olarak ikiye ayırıyoruz. Tohum olarak ayırdıklarınız tekrar toprakla buluşacak" dedi. Bölgede yaklaşık olarak bin 300, bin 400 doğal soğuk hava deposu bulunduğunu söyleyen Ceylan; "Bölgede bulunan depolarda yaklaşık 2 milyon ton patates depolanıyor. 6 ay gibi bir süre içerisinde de Türkiye'nin 81 iline yemeklik patates olarak sevkiyat yapıyoruz" dedi.

Bölgedeki yer altı depolarının hiçbir enerjiye gerek duymaksızın ısı ve nem dengesini koruma özelliğine sahip olduğundan, depoda bekletilen patatesler bozulma ve çürüme olmadan bekletilebiliyor. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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