Nevşehir Belediyesi, yapılandırma sürecindeki vergi ödemeleriyle ilgili uyarıda bulundu

Nevşehir Belediyesi, yapılandırma sürecindeki vergi ödemeleriyle ilgili vatandaşları uyardı. Yapılandırma sonucu son ödemesi 31 Temmuz tarihi olan birinci ve ikinci taksitlerin ödenmemesi halinde yapılandırma hakkının kaybolacağı bildirildi.

Nevşehir Belediyesi, yapılandırma sürecindeki vergi ödemeleriyle ilgili vatandaşları uyardı. Yapılandırma sonucu son ödemesi 31 Temmuz tarihi olan birinci ve ikinci taksitlerin ödenmemesi halinde yapılandırma hakkının kaybolacağı bildirildi.

7440 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun' çerçevesinde vatandaşlara Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ve Eğlence Vergisi borçlarını ve İdari Para Cezalarını yeniden yapılandırarak peşin veya taksitle ödeme imkanı sağlıyor. Nevşehir Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, yürürlüğe giren kanunun vadesi geçmiş ödemelerin yapılandırılmasına imkan tanıdığı hatırlatıldı ve yapılandırmadan faydalanan mükelleflere ilk taksitlerini ödemelerini hatırlatıldı.

7440 Sayılı Kanunla yapılandırmanın birinci ve ikinci taksitinin son ödeme tarihi 31 Temmuz Pazartesi günü mesai bitiminde sona eriyor. Bu tarihte taksit ödemelerini yapmayan vatandaşların yapılandırmaları iptal edilecek. - NEVŞEHİR