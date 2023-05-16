NetWork'ün N-Tech koleksiyonu ilk kez kadınlarla buluşuyor

NetWork'ün sportif şıklığın ve fonksiyonelliğin ön planda olduğu N-Tech koleksiyonu, bu sezon ilk defa kadınlarla buluşuyor.

NetWork'ün sportif şıklığın ve fonksiyonelliğin ön planda olduğu N-Tech koleksiyonu, bu sezon ilk defa kadınlarla buluşuyor.

NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, daha önce sadece erkek koleksiyonu olarak tasarlanan N-Tech, bundan sonra kadın koleksiyonuyla da gardıroplara girecek. Erkek tarafında takımlarda yer alan kargo pantolon ve şortlar, sweatshirtler, kısa kollu kazaklar ise gardırobunu ortak kullanmayı seven çiftlerin işini kolaylaştıracak.

Sezonun moda renkleri arasında yer alan haki, sütlü kahve, turuncu ve kobalt mavisinin bir araya geldiği koleksiyonda, siyah, ekru ve beyaz tonlar da yer alıyor.

Kısa kollu tişörtler, baskılı alternatifleriyle de göze çarpan kapüşonlu ve kapüşonsuz sweatshirtler stil sahibi kadın ve erkekleri bekliyor. N-Tech'in fermuarlı gömlek yaka hırkaları ise kadınların sokakta olduğu kadar ofiste de rahat edebilecekleri, etek ya da pantolonla rahatlıkla kombinleyebilecekleri parçalar arasında bulunuyor.