NetWork, 2023 ilkbahar-yaz koleksiyonuyla Anneler Günü'ne hazır

NetWork, 2023 ilkbahar-yaz koleksiyonuyla Anneler Günü'ne hazırlıklarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NetWork, annelerin her ihtiyacına uygun pek çok ürün seçeneğini bir arada sunuyor.

Sezon trendlerinin hayat bulduğu koleksiyon, stilinde şıklığı ve konforu iç içe geçiren annelere hitap ediyor. Gündüzden geceye kolaylıkla uyum sağlayan spor kesimli şık elbiseler anneler için zahmetsiz bir şıklık sunarken, NetWork koleksiyonu, ipek/saten gömlekler ve sezonun yükselen trendi monogram çanta/cüzdanlar ile annelerin zarif tarzını yansıtıyor.

Günün her anında, her görünüme eşlik eden ekru ipek bluzlar ise Anneler Günü için favori hediye alternatifi oluyor. Minimal şıklığı gözler önüne seren Monogram koleksiyonunda yer alan çanta ve cüzdanlar NetWork'ün lüks dokunuşlarıyla başka bir boyuta taşınıyor.

NetWork, kolye, küpe ve bileklik seçeneklerini, aksesuar seven anneler için bir arada sunuyor.