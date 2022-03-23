Netkent Üniversitesi'nden "sınır ve zaman tanımayan eğitim modelleri"

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ali Eşkinat, yapılan çalışmaların, çevrim içi eğitim sektörünün hacminin 2025 yılı itibarıyla 350 milyar dolar seviyesine ulaşacağını gösterdiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Eşkinat, dijital üniversitelerin de global yükseköğretim sektöründe önemli pay sahibi olacağına işaret etti.

Dijital bir çağ dönüşümü yaşandığını aktaran Eşkinat, "Dijitalleşme ve limitsiz interaktif iletişimin sağladığı gelişim ve değişim kavramları çerçevesinde hayatın her alanında dijital dönüşümün yoğun etkilerini hissettiğimiz bir çağı yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Dijital dönüşümün blockchain, yapay zeka ve metaverse gibi olgularla ekonomiyi farklılaştırdığını, bu gelişim sürecinde yükseköğretim sektörünün de bu değişimde yer alarak eğitim anlayışının her geçen gün değiştiğini belirten Eşkinat, şunları kaydetti:

"Farklı coğrafya ve zaman dilimlerinde aynı anda gerçekleşen online üniversite eğitim metodolojisi öğrenciler ve akademisyenler arasında eğitim ve öğretimi sağlıyor. Mekana bağlı kalınmaksızın tıpkı geleneksel bir sınıf ortamında olduğu gibi eğitim, canlı ve interaktif derslerle öğrencilere veriliyor. Günümüz çağının esnekliğine uygun olarak öğrenciler kaydedilmiş dersleri daha sonra dinleyebiliyor. Öğrencilerin bulunduğu her yerin kampüs olduğu bir eğitim düzenine geçtiğimiz bu çağda önemli olan nokta ise üniversitelerin teknolojik altyapısının bu hizmeti sağlayacak uygunlukta olması."

"Salgın, global yükseköğretimde gelişim ve rekabet getirdi"

Ali Eşkinat, dijital çağın eğitim modellerinin, coğrafya ve zaman kavramları olmaksızın üst düzey akademik kalitede eğitimin en efektif şekilde sağlanması amacı taşıdığını belirtti.

İnternetin hayata girmesiyle birlikte 2000'li yıllarda global yükseköğretim alanında online eğitimin etkisinin hızlanmaya başladığına işaret eden Eşkinat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle 2010 sonrası Harvard, MIT, Stanford, Oxford ve Sorbonne gibi dünyanın birçok prestijli üniversitesi online lisans ve yüksek lisans programlarını hayata geçirdi. Sadece üniversitelerle sınırlı kalmayarak Coursera, Udacity ve edX gibi platformlarla özellikle iş hayatındaki profesyonellere yönelik yaşam boyu eğitim ve gelişim programları da başladı. Hayata geçirilen bu programlarda amaç, insan kaynaklarının daha iyi yetişmesine katkıda bulunmak ve yetiştirilen bireylerin ekonomiye değer katması sonucu toplumun sürdürülebilir gelişimine fayda sağlamaktı. Ancak pandemi ile birlikte uzun zaman alacak bu kuluçka döneminin global yükseköğretim alanında inanılmaz bir gelişim ve rekabeti de beraberinde getirdiğini görüyoruz."

"Online eğitim sektörü 2025 itibarıyla 350 milyar dolar seviyesine ulaşacak"

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Eşkinat, online şekilde gerçekleştirilen eğitimlerin tüm dünyaya önemli olanın yöntem değil, eğitmen ve içerik olduğunu çok net bir şekilde gösterdiğini vurguladı.

Bilginin sadece geleneksel yöntem ile aktarılmasının gerekmediğini belirten Eşkinat, "Bu zaten yaşadığımız dünyanın dinamiklerine ters bir durum. Yaşanan değişimlere adapte olarak en iyi verimi almamız gerekiyor. Yapılan çalışmalar, online eğitim sektörünün hacminin 2025 yılı itibarıyla 350 milyar dolar seviyesine ulaşacağını gösteriyor. Tüm dünya, gelen değişime uyum sağlamaya ve çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Değişen dünyada geleneksel örgün eğitim veren üniversiteler ile birlikte dijital üniversitelerin de global yükseköğretim sektöründe önemli bir pay sahibi olacağına işaret eden Eşkinat, "Böylece eğitmenin direkt olarak ön planda yer alacağı ve önemli olanın yöntem değil, etkili eğitmen ile bilginin etkin aktarımı olduğunun bilinci akademik dünyada şekillenecek." ifadesini kulandı.