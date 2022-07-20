Netkent Üniversitesi, final sınavlarını KKTC ve Türkiye'deki 57 farklı merkezde yüz yüze gerçekleştirdi

Yenilikçi eğitim modeli ile mezunlarının farklılaşarak öne çıkmasını hedefleyen ilk online Türk üniversitesi Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, final sınavlarını KKTC ve Türkiye'deki 57 farklı merkezde yüz yüze yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akademik eğitimi en üst düzeyde veren, çağın eğitsel, kültürel ve teknolojik olarak ürettiği değerleri eğitimin odağında tutan, zaman ve mekan kısıtlamalarını kaldırarak dijital öğretimi yöntem olarak benimseyen ve mezunlarına kariyer konusunda ufuk açan Netkent Üniversitesi, 2021-2022 akademik yılı bahar dönemi final sınavlarını KKTC yerleşkesi ve Türkiye'nin birçok farklı ilinde yüz yüze oturumlarla gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, interaktif eğitim ve çevrim içi dersler yöntemiyle öğrencilerini en donanımlı şekilde geleceğe hazırlamaya özen gösterdiklerini belirterek, "Netkent Üniversitesi olarak öğrencilerine akademik eğitimi en üst düzeyde veren, çağın eğitsel, kültürel ve teknolojik olarak ürettiği değerleri eğitimin odağında tutan, zaman ve mekan kısıtlamalarını kaldırarak dijital öğretimi yöntem olarak belirledik. Bu sayede farklı coğrafya ve zaman dilimlerinde yaşayan öğrenciler ve akademisyenler arasında eğitim ve öğretimi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mekana bağlı kalınmaksızın tıpkı geleneksel bir sınıf ortamında olduğu gibi eğitimin canlı ve interaktif derslerle öğrencilere verildiğini aktaran Turgay, şunları kaydetti:

"Günümüz çağının esnekliğine uygun olarak öğrenciler kaydedilmiş dersleri daha sonra dinleyebiliyor. Ölçme ve değerlendirme açısından vize sınavlarını online olarak gerçekleştirirken, final sınavlarımızı öğrencilerimizin olduğu şehirlerde gözetmen denetiminde yüz yüze oturumlarda gerçekleştiriyoruz. 2021-2022 akademik yılı bahar dönemi sınavlarımızı da KKTC yerleşkemiz ve Türkiye'deki 57 farklı merkezde yüz yüze oturumlarla gerçekleştirdik.

Online şekilde gerçekleştirilen eğitimler, tüm dünyaya önemli olanın yöntem değil, eğitmen ve içerik olduğunu çok net bir şekilde gösterdi. Bilginin sadece geleneksel yöntem ile aktarılması gerekmiyor. Bu zaten yaşadığımız dünyanın dinamiklerine ters bir durum. Yaşanan değişimlere adapte olarak en iyi verimi almamız gerekiyor. Değişen dünyada geleneksel örgün eğitim veren üniversiteler ile birlikte dijital üniversiteler de global yükseköğretim sektöründe önemli bir pay sahibi olacak. Böylece eğitmenin direkt olarak ön planda yer alacağı ve önemli olanın yöntem değil etkili eğitmen ile bilginin etkin aktarımı olduğunun bilinci akademik dünyada şekillenecek."