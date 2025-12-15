Haberler

Netflix, Warner Bros.'u satın alma kararının değişmediğini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Netflix'in CEO'ları Ted Sarandos ve Gregory Peters, Warner Bros. satın alma sürecinin başarıyla tamamlanacağına dair güvenlerini dile getirerek, bu birleşimin tüketicilere daha fazla seçenek sunacağını belirtti. Ayrıca, Paramount'un karşı teklifine rağmen ellerinde sağlam bir anlaşmanın bulunduğunu vurguladılar.

NEW Netflix'in eş üst yöneticileri (CEO) Ted Sarandos ve Gregory Peters, Warner Bros.'un satın alınması konusundaki tutumlarının değişmediğini belirterek, "Süreci başarıyla tamamlayacağımızdan eminiz ve önümüzdeki dönem için gerçekten heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Sarandos ile Peters, şirket çalışanlarına yazdığı mektupta, Warner Bros.'u satın alma konusunda şirketin gerekçelerini açıkladı.

Şirketin satın alınması konusundaki tutumunun değişmediği vurgulanan mektupta, Netflix ile Warner Bros.'un güçlerini birleştirmesinin tüketicilere daha fazla seçenek ile değer sunacağına ve uzun vadeli büyümeyi destekleyeceğine inanıldığı kaydedildi.

Mektupta, Paramount'un karşı teklifinin "tamamen beklenen bir gelişme" olduğuna işaret edilerek, "Ancak elimizde sağlam bir anlaşma var. Anlaşma, hissedarlarımız ile tüketiciler için çok iyi ve sektörde istihdam yaratmanın ve korumanın güçlü bir yolu. Süreci başarıyla tamamlayacağımızdan eminiz ve önümüzdeki dönem için gerçekten heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Warner Bros. Discovery ile vardıkları anlaşmanın yaratacağı değere inanıldığının altı çizilen mektupta, bu kapsamda gerekli onayların alınacağından da emin olunduğu aktarıldı.

Mektupta anlaşmanın tüketici, inovasyon, çalışan ve büyüme yanlısı olduğuna dikkati çekilerek, "Warner Bros. ile birleşsek bile ABD'deki izlenme payımız yalnızca yüzde 8'den yüzde 9'a çıkıyor. Bu da hala YouTube'un yüzde 13 ve olası bir Paramount-Warner Bros. Discovery birleşmesinin yüzde 14 olacak payının gerisinde." ifadeleri kullanıldı.

Warner Bros. Discovery'nin dağıtım modelinde sinema gösterimlerinin korunacağı kaydedilen mektupta, satın almanın "Hollywood'un sonu olacağı" söylentilerinin aksine, eğlence sektörü için bir kazanım olacağı vurgulandı.

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Daha sonra, medya ve eğlence şirketi Paramount da Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Ünlü Yönetmen Rob Reiner'ın Oğlu, cinayet suçlamasıyla tutuklandı

Ünlü yönetmenin sır ölümünde olay tutuklama
Yüksel Yıldırım müjdeyi sabaha karşı saat dörtte açıkladı: 2 yıllığına anlaştık

Müjdeyi sabaha karşı saat dörtte açıkladı: 2 yıllığına anlaştık
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Hilal Cebeci'den linç tepkisi: 'Sinirlenirsem çok kötü uğraşırım'

Hilal Cebeci'den takipçilerine dava tehdidi: Yıllarca uğraşırsınız...
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
title