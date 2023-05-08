Netflix ve Anima Okul iş birliğiyle görsel efekt eğitimi başlıyor

Netflix ve Anima Okul, yeni görsel efekt sanatçılarının yetiştirilmesi ve kreatif sektöre kazandırılması amacıyla ücretsiz bir eğitim programına imza atmaya hazırlanıyor.

Netflix ve Anima Okul, yeni görsel efekt sanatçılarının yetiştirilmesi ve kreatif sektöre kazandırılması amacıyla ücretsiz bir eğitim programına imza atmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 ay sürecek Görsel Efekt (VFX) Eğitimi için başvurular 8 Mayıs'ta açılıyor.

Netflix'in, Anima Okul iş birliği ile gerçekleştireceği yeni eğitim programı, görsel efekt alanında sektörü ileriye taşıyacak yetenekleri geliştirmeyi ve eğitimi başarıyla tamamlayanlar için istihdam olanakları sağlamayı hedefliyor.

VFX Eğitimi, "Modelling", "Texture", "Render-Lighting", "Animation Mocap", "Previz" ve "2D-3D VFX-Compositing" başlıkları altında 6 kapsamlı modülden oluşacak.

180 saatlik programı tamamlayan katılımcılar, eğitimin ardından bilgilerini tazelemek amacıyla program materyallerine online ortamda erişim sağlamaya devam edebilecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitimin başvuruları, 8 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında https://zfrmz.com/FqPa7PjhB8VjY3euYHmy adresinden gerçekleştirilecek ve programa dair ayrıntılı bilgilere https://www.animaokul.com adresinden erişilebilecek.

Eleme sürecinin tamamlanmasının ardından eğitim 20 Haziran'da başlayacak.

Anima Okul iş birliğiyle hayata geçirilen "Görsel Efekt Eğitimi", Netflix'in kreatif sektörü geliştirmek ve yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla projeler üreten Grow Creative programının imzasını taşıyor.

Bugüne dek Türkiye'de gerçekleştirilen Grow Creative projeleri arasında, Güney California Üniversitesi desteğiyle düzenlenen "Yaratıcı Yapımcılık Programı", Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığıyla açılan "Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı Dersi", Tatino Films ve Impact Hub İstanbul iş birliği ile sunulan "Netflix Series Lab" projesi, "Netflix Adaptation Lab" projesi ve Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ile iş birliği de dahil olmak üzere pek çok farklı girişim yer alıyor.