Netflix Türkiye Yetenek Haritası, Hatay'daki Gençlere Reji Eğitimi Verdı

Netflix'in Anadolu'yu dolaşan Türkiye Yetenek Haritası inisiyatifinin altıncı durağı Hatay oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yetenek Haritası inisiyatifi, Ankara, Çanakkale, Konya, Manisa ve Mardin'in ardından Hataylı genç yetenekleri ağırladı.

Bu kapsamda, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen "A'dan Z'ye Reji Eğitimi" Antakya'da gerçekleştirildi.

Netflix Türkiye yöneticileri ve kreatif sektörün deneyimli eğitmenlerinin katılımıyla gerçekleşen eğitimde, sektöre adım atmayı hedefleyen Hataylı öğrencilerle kariyerinin başındaki genç profesyoneller yer aldı.

Katılımcılar, içerik geliştirmeden yönetmenliğe, yapım planlamasından set ve kamera arkası süreçlerine uzanan başlıklarda eğitim gördü, ayrıca Netflix Türkiye yöneticilerine sektöre dair sorularını yöneltti.

İnisiyatifin Hatay'daki ortaklarından Antakya Medeniyetler Korosu da il protokolünün katılımıyla özel bir konser verdi.

"Onları sanatın iyileştirici gücüyle buluşturmaya çalıştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netflix Türkiye İçerik Direktörü Özge Bağdatlıoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi, Tiyatro Kooperatifi ve İhtiyaç Haritası ile yürüttükleri "Renkli Hayaller Sahnesi" kapsamında kentteki çocuklara eşlik etmeye, onları sanatın iyileştirici gücüyle buluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Bağdatlıoğlu, "Bugün Türkiye Yetenek Haritası ile yeniden Hatay'da, bu kez gençlerle bir arada olmak bizim için ayrı anlam taşıyor. Kreatif sektörün merkezi çoğu zaman İstanbul'da görülse de hikayeler ve onları dünyaya taşıyacak gençler Anadolu'nun her köşesinde." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yetenek Haritası'na katılan gençlerin gelecekteki çalışma arkadaşları olacağına inandıklarını belirten Bağdatlıoğlu, "Gençlerin sektöre ilk adımı atmalarını kolaylaştırmak, kendilerine en yakın buldukları alana giden yolu görünür kılmak ve hepsinden önemlisi bu yolculukta yalnız olmadıklarını hissettirmek için çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.