Netflix Son Çeyrekte Fiyatları Artırdı, ABD Zammı Türkiye'yi Etkiler mi?

Netflix, son çeyreğin finansal raporlarını yayınlayarak ABD için fiyat artışlarına gideceğini duyurdu. Bu zam Türkiye'yi etkileyecek mi?

Netflix geçtiğimiz saatlerde son çeyreğin finansal raporlarını yayınladı. Raporla birlikte ABD için fiyat artışlarına gidileceği de açıklandı. Bu zam, en son geçtiğimiz yılın başlarında yapılan fiyat güncellemesini takip ediyor. Peki ABD Netflix zammı Türkiye'yi etkiler mi?

Netflix fiyatları ABD'de 12 dolardan başlıyor

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin raporlarını paylaşan Netflix, müşterilerine abonelik maliyetini artırdığını bildirdi. Buna göre 10 dolardan başlayan Temel plan artık aylık 12 dolara mal olacak. Premium olarak adlandırılan bir üst versiyon ise 20 dolardan 23 dolara yükseltildi.

Bununla birlikte yakın zamanda başlatılan reklam destekli aboneliğin ise fiyat değişikliğine uğramayacağı belirtildi. Bu katmanın, tanıtıldığından beri 7 dolardan sunulduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor.

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Öte yandan yayın devi, son çeyrekte 8,76 milyon abone kazanarak toplam üyeliğini dünya çapında 247 milyonun üzerine çıkardı. Bu büyümenin önemli bir kısmı reklam destekli plandan gelirken, abonelik artışı bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 70 büyüdü.

Netflix, reklam destekli aboneliğin başladığı ülkelerdeki yeni müşterilerine dikkat çekti. Buna göre yeni abonelerin yaklaşık yüzde 30'u en ucuz seçeneği tercih etti.

ABD'deki son zammın Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği belirsiz. Netflix Türkiye tarafından en son Eylül ayında güncellemeye gidildiğini belirtmek gerekiyor. Türkiye'de en ucuz abonelik 99 TL'den başlıyor.

Birçok bölgede giriş seviyesi seçeneğini kaldırarak reklam destekli aboneliğe geçen Netflix, Avrupa'daki bazı ülkelerde ise 10 dolarlık Temel planı iptak edeceğini açıkladı. Bu ülkelerde reklam destekli aboneliğin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Peki siz Netflix fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?