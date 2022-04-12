Netahsilat, 2021'de 550 milyon TL tahsilat hacmine ulaştı

Eçözüm Genel Müdürü Refik Sarıtepe, "Müşterilerimize sunduğumuz yurt dışından alternatif ödeme alma seçenekleri, döviz endeksli tahsilat imkanı ve yabancı dil desteğiyle geçtiğimiz yıl Netahsilat ürünümüz, turizm sektöründe yüzde 128'lik büyüme ile 550 milyon TL tahsilat hacmine ulaştı." ifadesini kullandı.

Eçözüm'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi tahsilat platformu Netahsilat, ülke çapında 2 binden fazla firmanın bayi ve müşterilerinin kartla yaptığı tahsilatlarına aracılık ediyor.

Her gün yüz binlerce tahsilat işleminin gerçekleştiği platform, firmaların nakit akışlarını düzenlemelerine de yardımcı oluyor.

Tüm ERP ve muhasebe yazılımlarıyla entegre olarak çalışabilen Netahsilat, firmalara ek maliyet çıkarmadan alternatif ödeme seçenekleri ve güvenli tahsilat altyapısını sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eçözüm Genel Müdürü Refik Sarıtepe, Netahsilat'ın büyüme rakamlarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize sunduğumuz yurt dışından alternatif ödeme alma seçenekleri, döviz endeksli tahsilat imkanı ve yabancı dil desteğiyle geçtiğimiz yıl Netahsilat ürünümüz, turizm sektöründe yüzde 128'lik büyüme ile 550 milyon TL tahsilat hacmine ulaştı. Netahsilat ekosisteminde ise 2021 yılında toplamda 65,3 milyar TL'lik tahsilat hacmine ulaşılmıştı.

Turizm sektörüne özel olarak tasarladığımız Single, Double ve Triple tahsilat paketleri kapsamında sınırsız sanal POS, 3D Secure altyapısı, dövizli tahsilat, SMS/Mail ile ödeme alma, rezervasyon sistemine entegrasyon, çevrim içi iptal/iade, acenteler üzerinden tahsilat, raporlama ve mobil uyumlu arayüz sunan Netahsilat ürünümüzle turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu çözümler sunuyoruz."

Netahsilat, 48 ülkede geçerli 18 farklı uluslararası ödeme sistemi ile entegre çalışıyor

Verilen bilgiye göre, 48 ülkede geçerli 18 farklı uluslararası ödeme sistemi ile entegre çalışan Netahsilat, firmalara döviz endeksli tahsilat imkanı sunuyor.

SEPA (Single Euro Payment Area), AliPay, Qiwi ve Verrkopankki (Finnish Online Banking) gibi bölgelerinde etkin ödeme sağlayıcılarıyla entegrasyonu sayesinde etki alanını da genişletiyor.

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte faaliyetlerini hızlandıran Netahsilat, Türkiye'nin döviz kazanımına katkı sağlamak adına Turizm'de Triple Kampanyası'nı duyurdu.

Bu kampanyayla birlikte tüm turizmciler, dünyanın her yerinden hızlı, güvenli ve çevrimiçi tahsilat gerçekleştirerek en büyüğünden en küçüğüne tüm hizmet alanlarında rezervasyon imkanları sunabilecek.