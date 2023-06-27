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Net uluslararası rezervler tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti

Net uluslararası rezervler tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini belirtti. Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) stopaj desteğinin uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini belirtti.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) stopaj desteğinin uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek, paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş, kademeli olarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Rezervleri daha da güçlendirmek için Türkiye'ye ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını kaydeden Şimşek, "Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Enes Duran - Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Haberler

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