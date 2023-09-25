Nepal-Çin İş Zirvesi'nde İşbirliği Fırsatları Görüşüldü

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Nepal-Çin İş Zirvesi'nde iki tarafın iş dünyası temsilcileri, ekonomik ve ticari işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Nepal Başbakanı Prachanda, Çinli yatırımcıları çekmek için çaba göstereceklerini belirtti.

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Pazar günü düzenlenen Nepal-Çin İş Zirvesi'nde iki taraftan yaklaşık 200 iş dünyası temsilcisi, tatbiki ekonomik ve ticari işbirliğine yönelik yeni fırsatları görüşmek üzere bir araya geldi.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal Prachanda zirvede yaptığı konuşmada, Nepal'in Çinli yatırımcıları çekmek için her türlü çabayı göstereceğini belirterek, Çinli yatırımcıların işlerini büyütmek üzere Nepal'deki eşsiz fırsatlardan tam anlamıyla yararlanmasını umut ettiğini söyledi.

Prachanda ayrıca karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere iki taraf arasındaki etkileşim ve işbirliğini daha da güçlendirmek için sabırsızlandığını ifade etti.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkan Yardımcısı Zhang Shaogang ise konseyin ikili ticareti genişletmek amacıyla daha fazla ticari tanıtım platformu oluşturmaya, Nepal'e daha fazla ekonomi ve ticaret heyeti göndermeye ve Çinli işletmelerin Nepal'e özgü ürünler ithal etmesini desteklemeye istekli olduğunu söyledi.

Zhang, konseyin ayrıca daha yetkin Çinli işletmelerin Nepal'de yatırım ve iş yapmalarını destekleyerek Nepal'in hızlanan sanayileşmesine katkıda bulunacağını söyledi.