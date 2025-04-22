Nejdet Tıskaoğlu, Eve Dönüş Projesi ile Zonguldak'ta İstihdamı Artırıyor

Yaklaşık 30 yıl önce İstanbul'a yerleşen iş insanı Nejdet Tıskaoğlu, başkanlığını yürüttüğü dernek öncülüğünde başlatılan "Eve Dönüş Projesi" kapsamında, 2021'de memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ortağıyla kurduğu fabrikada, 400 kişiyi istihdam ediyor.

Doğup büyüdüğü memleketi Zonguldak'ta iş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle yaklaşık 30 yıl önce ailesiyle İstanbul'a giden evli ve bir çocuk babası Tıskaoğlu (52), beyaz eşya yan sanayiye kablo üretiminde bulunan bir firmanın çeşitli kademelerinde 5 yıl çalıştı. Edindiği bilgi ve tecrübeyle ortağıyla kendi iş yerlerini kuran Tıskaoğlu, 3 kişinin çalıştığı atölyeyi zaman içerisinde fabrikaya dönüştürüp firmalarını marka haline getirdi.

Memleketi Çaycuma'yı da unutmayan Tıskaoğlu, kentin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak için başkanlığını yürüttüğü Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) öncülüğünde "Eve Dönüş Projesi" başlattı. Bu kapsamda ilçeye bağlı Perşembe beldesindeki organize sanayi bölgesinde üretime başlayan Tıskaoğlu, 2021 itibarıyla üretime beldeye kurduğu fabrikayla devam etti.

İki ana tesisten oluşan toplam 7 bin 320 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren ve yüzde 60'ı kadın 400 kişiye istihdam imkanı sağlanan fabrikada üretilen yüksek ısıya dayanıklı silikon kablo, cam elyaf kablo, silikon conta ve makaron gibi çeşitli ürünler, "Elcab Kablo" adıyla 6 kıtada 56 ülkeye ihraç ediliyor. Firmanın aynı zamanda İstanbul Arnavutköy'de ve Güney Afrika'nın Durban kentinde fabrikaları bulunuyor.

"İhracat yapan her firma çok değerli"

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Tıskaoğlu, AA muhabirine, memleketine katkı sağlamak, sektöre farklı bir dinamik getirmek ve kentteki işsizliğe çare olmak için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Anadolu'daki diğer kentlerin de "Eve Dönüş Projesi"ne katkı verdiğinde şehirlerin daha hızlı gelişeceğine inandığını belirten Tıskaoğlu, böylece refahın 81 şehre yayılabileceğini ifade etti.

Tıskaoğlu, sektörel çeşitlilikle beraber farklı firmaların kente gelmesini istediklerini, Zonguldak'ın sadece madene bağlı bir şehir olmasını istemediklerini anlattı.

Zonguldak'ın sanayiye başkentlik yapmış bir kent olduğunu vurgulayan Tıskaoğlu, "Zonguldak demir-çelik, enerji, kömür sektörüyle dikkati çekiyor. Son zamanlarda Filyos'taki doğal gazla farklı bir lige doğru gidiyor. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Enerji üssü olan bir şehrin üretim üssü olmasını da el birliğiyle sağlamak lazım. Burada hepimize görev düşüyor. Biz de buna sahip çıkmaya, katkı vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Tıskaoğlu, ihracat yapan her firmanın çok değerli olduğunu dile getirerek, "Üretmiş olduğunuz ürünleri yurt dışına göndererek ülke ürünlerinin ne kadar kaliteli ve rekabet şansı olduğunu gösteriyorsunuz. Aynı zamanda ülkenin turizm reklamını da yapıyorsunuz. Bunun en büyük getirisi istihdama katkının yanı sıra ülkeye döviz girdisi sağlıyorsunuz. En kıymetli çıktısı da budur." değerlendirmesinde bulundu.

Toplamda 6 kıtada 56 farklı ülkeye ihracat yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Tıskaoğlu, Türkiye'nin dünyada üretim markası olma bakımından ihracatın çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.