Haberler

Negmar Narlı Feribot Yılda 3 Milyon Yolcu Taşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Negmar Narlı Feribot, Eskihisar-Yalova hattında düzenlediği seferlerle yıl boyunca 3 milyon yolcu ve 1 milyon araca hizmet sunarak modern teknolojilerle donatılmış bir deniz ulaşımı deneyimi sağlıyor.

Negmar Narlı Feribot, Eskihisar- Yalova (Tavşanlı) hattında 4 feribotla kesintisiz düzenlediği seferlerle yılda yaklaşık 3 milyon yolcu ve 1 milyon araca hizmet veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Negmar Narlı Feribot, zaman yönetimi, güvenli operasyon ve ekonomik ulaşımı bir araya getirerek, Marmara Denizi'nin iki yakasında erişilebilir deniz ulaşımı sunuyor.

Negmar Grup bünyesinde faaliyet gösteren Negmar Narlı Feribot, teknolojik altyapısı, dijital hizmetleri ve çevreye duyarlı filo yönetimiyle modern denizcilik anlayışını günlük yaşamın bir parçası haline getiriyor.

Şirket, dakiklik ve güveni temel alarak yılda ortalama 37 bin sefer gerçekleştiriyor. Feribotlarda modern yolcu alanları, kafe-market, hijyenik tuvaletler ve mescitler bulunuyor.

Negmar, geliştirdiği mobil uygulama sayesinde bilet alımından sefer takibine kadar tüm süreçleri de dijital ortama taşıyor. Yolcular, feribotların anlık konumlarını, tahmini varış sürelerini ve kampanya fırsatlarını uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Negmar Narlı Feribot, bütçe dostu fiyat politikası ve yıl boyu sunduğu kampanyalarla da Eskihisar-Yalova hattında deniz taşımacılığını herkes için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Gece seferlerine özel indirimler, mobil uygulama üzerinden avantajlı bilet alımları ve dönemsel kampanyalar yolculara hem zaman hem maliyet açısından avantaj sağlıyor. Bu kapsamda şirket 250 kişilik yerel ekibi ile yılda yaklaşık 3 milyon yolcu ve 1 milyon aracı güvenle taşıyor.

Negmar Narlı Feribot, bireysel yolcuların yanı sıra kurumsal müşterilerine de özel çözümler sunuyor. Kurumsal taşımacılıkta süreklilik ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla oluşturulan müşteri temsilcisi ekibi, işletmelerin ihtiyaçlarına özel planlamalar yaparak süreci yakından takip ediyor.

Negmar, feribot taşımacılığıyla kara yolu trafiğine alternatif oluşturarak yakıt tüketimini ve karbon salımını önemli ölçüde azaltıyor. Her yıl milyonlarca aracın deniz yolunu tercih etmesi, hem enerji verimliliğini artırıyor hem de çevre üzerindeki yükü azaltıyor.

"Güvenli ve kesintisiz ulaşım önceliğimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Negmar Narlı Feribot Genel Müdürü Aynur Rona, her seferi güven, dakiklik ve sorumlulukla yerine getirerek yolcularına zamanında ulaşmanın huzurunu yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Rona, güçlü operasyon ekibi ve modern sistemlerle her koşulda kesintisiz hizmet sunduklarını vurgulayarak, hava şartları ne olursa olsun, güvenli ulaşımı garanti altına almanın öncelikleri olduğunu kaydetti.

Şirket olarak dijitalleşmeyi çevreye duyarlılıkla yürüttüklerine dikkati çeken Rona, her dijital işlemin kağıt tüketimini azalttığını ve süreçleri hızlandırdığını, bunun da hem doğaya hem işlerine katkı sağladığını anlattı.

Rona, attıkları her adımın bölgeye ekonomik katkı sağlamasını önemsediklerini ve şirketin faaliyetlerinde çevresel etkileri minimize eden bir yaklaşım sergilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Feribot taşımacılığı, araçların seyahat ettiği mesafeyi kısaltıyor ve kara trafiğini hafifletiyor. Bu da doğrudan daha az yakıt tüketimi ve daha düşük karbon salımı anlamına geliyor. Bizim hedefimiz, bu çevresel kazanımı teknolojiyle daha da büyütmek. Geleceğin taşımacılığı sadece hız değil, teknoloji, çevre ve insan dengesini doğru kurmakla mümkün. Biz bu dengeyi gözeten bir vizyonla hareket ediyoruz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı 128'e yükseldi

80 yıldır böylesini yaşamadılar! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kırtasiye raflarında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor: Çöpteki kadın cesedi, seri katil davası...

Kırtasiye rafında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.