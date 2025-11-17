Haberler

Nefes Kredisi Paketi 50 Milyar TL'ye Çıkarıldı

Güncelleme:
Manisa TSO ve Manisa TB, TOBB tarafından yürütülen Nefes Kredisi paketinin 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarıldığını duyurdu. İşletmelerin 1,5 milyon TL'ye kadar kredi alabileceği program 19 Kasım 2025'te başvurulara açılacak.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ( Manisa TSO) ile Manisa Ticaret Borsası (Manisa TB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Nefes Kredisi paketinin 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Oda-borsaya kayıtlı işletmeler için önemli bir finansman desteği sağlayacak programın 19 Kasım 2025 itibariyle başvurulara açılacağı bildirildi.

Manisa TSO ve Manisa TB tarafından yapılan açıklamada, TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa üyelerinin Nefes Kredisi'ne başvurabileceği belirtildi. Uygulama kapsamında işletmelerin azami 1,5 milyon TL kredi kullanabileceği ifade edildi. Kredilerin, 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay vadeyle sunulacağı belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, faiz oranlarının 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri vadelerde ise yüzde 32 olarak uygulanacağını açıkladı. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da Nefes Kredisi başvurularının, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden yapılabileceğini belirtti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Manisa Ticaret Borsası, finansmana erişimde zorluk yaşayan KOBİ'ler için bu desteğin büyük önem taşıdığını vurgulayarak tüm üyelere başvuru çağrısında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
