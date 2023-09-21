NEET PRO Programı Erzurum'da İncelendi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen NEET PRO Programı'nın Teknik Destek Projesi Takım Lideri Erzurum'da incelemelerde bulundu. İŞKUR İl Müdürü, program hakkında bilgi verdi ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ise işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı'nın (NEET PRO) Teknik Destek Projesi Takım Lideri Luca Azzoni, İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ile birlikte Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri; Celalettin Çetinkaya ve Fırat Karakaya'nın yer aldığı ziyarette, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Türkiye'de gençlerin iş bulmasını kolaylaştırmak üzere hayata geçirilen program hakkında bilgi verdi. Mutlu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında, İŞKUR'un ulusal faydalanıcısı olduğu programın amacının; istihdamda ve eğitimde olmayan 15-29 yaş arasındaki gençlerin kapsamlı ve bütüncül işgücü piyasası destekleri aracılığıyla istihdam edilebilirliklerinin ve işgücüne katılımlarının sağlanması olduğunu söyledi.

İŞKUR hizmetlerine ilişkin farkındalığın artırılması ve 15-29 yaş arası eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin kurum hizmetleri hakkında bilgilendirilip, kayıtlarının yapılması hedefiyle 15 farklı ilde 'İŞKUR Yol Arkadaşım' tır kampanyası gerçekleştirildiğini kaydeden İŞKUR İl Müdürü Mutlu şunları söyledi; "NEET PRO kapsamına giren gençlerin uygulanan istihdam politikalarında özel olarak değerlendirilmesi düşüncesiyle çıkılan bu yolda, 15 - 29 yaş aralığındaki gençlerimizin çalışarak üretmeleri, toplumsal hayatta kendini gerçekleştirebilmeleri ve geleceğe güvenle bakabilmeleri hedefleniyor. Projeyle, bu yaş aralığında eğitimlerine devam etmeyen, çalışmayan, iş aramayan gençlerin çalışma hayatında yer almalarını sağlayıp, kendi geleceklerini inşa edebilecekleri güçlü adımlar atmalarına destek olmayı amaçlıyoruz"

Azzoni, "Eğitime odaklanmak gerekiyor"

Ziyarette NEET PRO Teknik Destek Projesi Takım Lideri Luca Azzoni de, AB'ye üye ülkeler için de önemli bir iş gücü piyasası göstergesi haline gelen 'NEET PRO' kavramının gerek uluslararası kuruluşların gerekse pek çok ülkenin gündeminde önemli yer tuttuğunu belirterek, projenin öncelikli hedefinin istihdam olduğunu vurguladı. Türkiye'de, NEET PRO kapsamına giren genç işsizlerin istihdamının sağlanması için öncelikli olarak eğitime odaklanmak gerektiğinin altını çizen Azzoni, bu anlamda piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanların yetiştirilmesi noktasında projenin paydaşları olan sivil toplum kuruluşları ve sahadaki reel sektör temsilcilerinden gelecek taleplerin önemli olduğunu söyledi.

Özakalın; "İşbirliğine hazırız"

Ziyarette konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın da, Erzurum'un son dönemde 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımlarla sanayileşme anlamında bir ivme kazandığını belirterek, ETSO olarak söz konusu projenin yürütülmesine katkı sağlamak ve ildeki işletmelerin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanabilmesi için İŞKUR ve NEET PRO Destek Ekibi ile işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Erzurum 2. OSB'nin karma bir OSB olduğunu hatırlatan Başkan Özakalın, bu sebeple farklı iş kollarında kalifiye eleman ihtiyacı olduğunu belirterek, istihdamda ve eğitimde olmayan 15-29 yaş aralığındaki gençlerin NEET PRO kapsamında alacakları eğitimlerin sahadaki ihtiyaca göre belirlenmesi noktasında da ellerinden gelen desteği vereceklerini vurguladı.

Programın bütçesiyle ilgili de düşüncelerini ifade eden Başkan Özakalın, "Gençlerimizin istihdamı için büyük önem taşıyan bu programın bütçesinin, illerin bu alandaki ihtiyacı ve kalkınmışlık seviyeleri göz önüne alınarak belirlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Şehrimizdeki işletmelerin kalifiye elemana duyduğu ihtiyacın fazlalığı sebebiyle bu talebimizin program otoriteleri tarafından dikkate alınmasını istiyoruz" dedi. - ERZURUM