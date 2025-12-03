Haberler

Nükleer atık tesislerinin raporlama standartları belirlendi

Güncelleme:
Nükleer Düzenleme Kurumu, radyoaktif atık tesislerinin yıllık raporlarının biçim ve içerik standartlarını belirleyerek, beş ayrı formatta rapor sunulmasını zorunlu kıldı.

Nükleer Düzenleme Kurumuna (NDK), radyoaktif atık tesislerinin her yıl sunması gereken işletme, atık yönetimi, salım, çevresel izleme ve doz ölçüm raporlarının biçim ve içerik standartları düzenlendi.

NDK'nin konuya ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisans sahibi kuruluşlar NDK'ya her yıl iletmekle yükümlü olduğu raporları beş ayrı formata göre hazırlayacak.

Radyoaktif atık tesisi işleten kuruluşlar tarafından hazırlanacak işletme raporu, atık yönetimi raporu, salım raporu, çevresel radyolojik izleme raporu ile kişisel doz ve radyasyon ölçüm raporunda tanımlanan biçim ve içeriklere uygunluk şartı aranacak.

Kuruluşlar, söz konusu raporları her yıl düzenli olarak NDK'ye sunacak.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
