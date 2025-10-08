Nazilli Ticaret Odası, ANUGA Fuarı'nda Türkiye'yi Temsil Ediyor

Nazilli Ticaret Odası, Avrupa'nın en büyük uluslararası gıda fuarı ANUGA organizasyonunda stant açan Türkiye'deki tek oda olarak tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Fuarın üçüncü gününde İstanbul Ticaret Odası Yönetiminin ziyaret ettiği NTO standında üyelerin ihracat görüşmeleri de başarılı şekilde devam ediyor.

Nazilli Ticaret Odası, bölgesindeki ürünleri tanıtma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın en büyük uluslararası gıda fuarlarından biri kabul edilen ve Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Avrupa'daki en prestijli ve en büyük fuarında 2013 yılından bu yana stant açarak Nazilli'de üretilen gıda ürünlerini Avrupa'nın beğenisine sunuyor. NTO, iki yılda bir yapılan fuarda ihracat hedefleyip de henüz yapamayan ve stant açamayan 7 üyesi için stant kiralayarak ev sahipliği yaptı. NTO Yönetimi, ihracat yapan üyelerine destek olmanın yanı sıra bir sebeple ihracat yapamayan üyelerini de destekleyerek ihracata yönlendiriyor.

Dünyanın en kaliteli inciri, kestanesi, zeytinyağı, kurutulmuş doğal ürünleri ile fuarda dikkat çeken NTO'nun standı yoğun ilgi gördü. İstanbul Ticaret Odası Yönetimi ve beraberindeki heyet de NTO standını ziyaret etti.

"Üyelerimize destek olmak için buradayız"

İhracat yapan veya henüz ihracat yapamayan üyelerine destek olmak için fuar organizasyonlarına katıldıklarını ve stant açtıklarını ifade eden Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, "Bu bizim 2013 yılından beri katıldığımız 4. ANUGA gıda fuarı. Bu güne kadar katıldığımız en verimli fuarlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda katılımcı olarak 7 firmamız standımızda yer aldı. Kendilerini ziyaretimizde işlerinin iyi olduğu yönünde görüşleri oldu. Biz de zaten bunun böyle olmasını temenni ediyoruz. Zaten bizim arkadaşlarımızın buraya gelip ihracata destek olmak, aynı zamanda ülkemizin cari açığını kapatabilmek için mücadele ettikleri hepimizin malumu. Bizler de üyelerimize destek olmak için burada stant açtık. Stantlarda ürünlerini getiren 15'e yakın katılımcı üyemiz var. İnşallah onlar da ticari anlamda bağlantılar kurarlar. İçlerinde ilk defa ihracat yapacak üyelerimiz var. Onların da en az bir bağlantı yaparak ihracat yapacaklarına inanıyoruz. Meslek örgütü olarak bizlerin de yapmamız gereken işlerin başında ihracat anlamında üyelerimizi yurtdışı pazarlarına götürüp bir şekilde yurt dışı pazarlarında vizyonlarını açmak. Buradaki birçok farklı sektörde bu işle uğraşan insanları ziyaret ettiklerinde kendilerine artı yazacağına inandığımız için yaptığımız bir organizasyondu. Bu organizasyonunda başarılı olduğunu düşünüyorum. İnşallah tüm katılım gösteren, bizle beraber gelen tüm üyelerimizin ticaretlerine bir nebze dokunduysak ticaret odası olarak yaptığımız en büyük iş olduğunu düşünüyorum. Standı açma konusunda ve yapılan çalışmalar destek olan herkese, yönetimimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fuarda NTO standını ziyaret eden yerli ve yabancı katılımcılar ile stant açan Nazillili firma yetkilileri fuarla ilgili düşüncelerini dile getirdi. - AYDIN