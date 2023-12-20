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Nazilli Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Binlerce Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen 6. Nazilli Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 4 gün boyunca binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Fuarda tarım makineleri, organik tarım ürünleri ve tarım destek teknolojileri gibi birçok kategori yer aldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 16-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 6. Nazilli Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarını binlerce kişi ziyaret etti.

Nazilli Kapalı Otoparkta 16 aralıkta kapılarını açan ve dün akşam geç saatlerde kapılarını kapatan fuar ilk gününde 20 bin kişinin ziyareti ile büyük doluluk yaşadı. 4 gün boyunca ziyaretçi akınına uğrayan fuarda tarım makineleri ve ekipmanları, tarımsal hizmetler, organik tarım ürünleri, seracılık ve bahçecilik ürünleri ve tarım destek teknolojileri şeklindeki genel kategorilerden stantlar yer aldı. Girişimcilerin yöresel lezzetlerinin de yer aldığı fuarda katılımcı rekoru da kırıldı. 75'in üzerinde katılımcının fuar çevresindeki alanlarda da açtıkları stantlar da ziyaretçi akınına uğradı. Tarım alet ve ekipmanlarının tamamına yakınının satıldığı ifade edilirken fuarın uzaktan ve yakından gelen ziyaretçilerin özellikle tarımsal aletler ve fidecilik ürünleri üzerinde yoğunlaştığı gözlendi.

Kaymakam Turgay Gülenç fuarı ziyaret etti

İlk günden son güne kadar yoğun ziyaretçi akınına uğrayan fuarın son gününde Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç de ziyarette bulunarak stantları tek tek ziyaret ederek bilgi aldı. Kaymakam Gülenç, tarım fuarlarının bölgede üretilen ürünlerin ve bölge tarımının tanıtılmasında ve aynı zamanda da yeni teknolojilerle yerel üreticilerin buluşmasında önemli olduğunu ifade ederek fuarda emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nazilli Aydın Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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