Nazar değmesin diye boncuklarla süslendi...Bin 200 kiloluk 'Paşa' talibine bekliyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kurulan hayvan pazarında 160 bin lira fiyatla satışa sunulan yaklaşık bin 200 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğa talibine bekliyor.

Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarındaki hareketlilik iyiden iyiye arttı. Alıcılar bayrama son iki gün kala kurallılıklarını seçmeye devam ediyor. Bazı hayvanlar ise boyutlarıyla dikkat çekiyor. Odunpazarı ilçesi Sevinç Mahallesi'nde besicilik yapan Şahin Murat'ın kurbanlık Paşa isimli danası ise pazarın en büyüğü olarak bakışları üzerine topluyor. Sahibinin 'el bebek gül bebek yetiştirdiği' dediği boğanın ağırlığının yaklaşık bin 200 kilo olduğu tahmin ediliyor. Pazarda alıcını bekleyen 160 bin lira değerindeki danayı şuana kadar alabilen olmadı. Sahibin nazar değmemesi için boncuklarla süslediği 3 yaşındaki Paşa'yı her gün alıcılar sık sık inceliyor.

Şahin Murat, 160 bin lira paha biçtiği danası Paşa'ya henüz ciddi bir teklif gelmediğine değindi. Boğasına 3 sene boyunca bebeği gibi bakıp, yetiştirdiğine değinen Murat, "Her sene böyle kurban pazarlarına çıkıyoruz. 8 hayvan getirdik buraya, yerimiz burada olduğu için günlük getiriyor. Bu da Paşa isimli boğazımız son güne bıraktık. Şu an pazarın en büyüğü, tabii sonradan gelirse daha büyük bilmiyoruz. Şu an için en büyüğü, gerçekten nazar değmesin maşallah. Özene bezene yetiştirdik, çok zahmet çektik yetiştirmek için. Kendisi 3 yaşında vallahi 3 senedir el bebek gül bebek yetiştiriyoruz. Şükür bugüne getirdik, nasip olursa satılacak, satılmazsa da bıçağa gidecek. Fiyat soran illaki oluyor meraklısı çok ama istediğimiz paraları vermiyorlar. Paşa'ya 160 bin TL istiyoruz, nasip olursa bir pazarlığımız var. Yani ufak demeyelim, nasip kaçta biter bilmiyorum. İnşallah bulur, müşterisine gider. Güzel bir kurbanlık inşallah yerini bulur, görevini tamamlar. Gözümden ayırt edemiyorsun ki yani onun haricinde hayvanım olduğu için manevi zaten yine değer veriyorum. Ama özenle yetiştirdiğimiz bir hayvanımız. Diğer büyük danalarımıza 125 bin TL civarı diyoruz tabi o bunun kadar büyük değiller. Bu danamız daha büyük. Onlar da aşağı yukarı 200-250 kilo geliyor. Dediğim gibi talep çok ama şimdilik alıcısı yok illa umudumuz var" dedi.