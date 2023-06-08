Navlungo Kurucu Ortağı Alp Çiçekdağı: Türkiye'deki E-ihracat Geçen Yıl 600 Milyon Doları Aştı

Navlungo Kurucu Ortağı Alp Çiçekdağı, dünyada e-ticaretteki hacmin e-ihracata kaymaya başladığını belirterek, "Geçen yıl Türkiye'deki yaklaşık 600 milyon dolarlık çevrim içi ihracat bizim üzerimizden geçti." dedi.

World E-Commerce Forum (WORLDEF) etkinliğinin 10'uncusu İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. E-ticaret alanında çok sayıda firmanın katıldığı etkinlik 10 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Uluslararası dijital lojistik platformu Navlungo'nun Kurucu Ortağı Alp Çiçekdağı, etkinlik kapsamında e-ihracata ilişkin yapılan oturumda konuştu.

Çiçekdağı, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-ticaretin ve ağırlıklı olarak e-ihracatın lojistiğini gerçekleştirdiklerini belirterek, bunu hem küçük e-ticaret satıcıları, perakende firmaları hem de üretici KOBİ'ler için hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu satıcıların satacakları ürünlerin kategorisine ve hedef pazarlarına odaklandığını aktaran Çiçekdağı, "Geriye kalan her şeyi satışlarına entegre bir teknolojiyle ve operasyon yapısıyla yönetebiliyoruz. Bu noktada e-ticaret lojistiğinin önde gelen yapılarından biri haline geldik." diye konuştu.

"Dünyadaki e-ihracat hacmi yaklaşık 720 milyar dolar civarında"

Çiçekdağı, e-ticarette dünyada yaklaşık 5,5 trilyon dolarlık bir hacim olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"E-ticaretteki bu hacmin yaklaşık yüzde 20'si e-ihracata kaymaya başladı. Firmalar artık sadece kendi ülkelerinde ve pazarlarında değil başka ülkelerdekilere ulaşmaya başladı. Bu da onlara çok ciddi bir döviz getirisi sağlıyor. Türkiye de şimdi bu yolda ilerlemeye başladı. Dünyadaki e-ihracat hacmi yaklaşık 720 milyar dolar civarında. Biz ise ülke olarak 1,5 milyar dolar civarındayız. Türkiye olarak büyük bir ekonomiyiz ve gidecek çok yolumuz var.

E-ihracatı firmalarımız için çok kolaylaştırdık. 3 senelik bir startup konumundayız ama geçen yıl Türkiye'deki satıcılarımızın 600 binden fazla e-ihracat gönderisini yurt dışındaki alıcılara ulaştırdık. Gönderi hacimlerine bakıldığında geçen yıl Türkiye'deki yaklaşık 600 milyon dolarlık bir çevrim içi ihracat bizim üzerimizden geçti. Türkiye'deki e-ticaretçilerin yaptığı yurt dışı hacminin yaklaşık yüzde 25'ini sadece biz taşıdık. Çok hızlı büyüyoruz ve hacmimizi de büyütüyoruz."

En küçükten en büyüğe tüm firmalara hizmet verebildiklerini anlatan Çiçekdağı, "Türk firmalarımızın satış yaptığı en büyük pazarlar ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkelerin hepsinde gönderilerimiz var ve aynı zamanda da kendi işlettiğimiz depolarımız mevcut. Dünya çapında 7 futbol sahası büyüklüğünde depo hacmine ulaştık." dedi.

"Tekstil, ayakkabı, ev dekorasyon malzemeleri ön planda"

Çiçekdağı, Türkiye'nin çok büyük bir üretim üssü olduğuna dikkati çekerek, bunu fark eden birçok yabancı e-ticaret firmasının tedarikini Türkiye'den yaptığını söyledi.

Bu yabancı firmaların ürünlerini Türk firmalardan alıp kendi depolarına getirip buradan da yurt dışına gönderimlerini yaptıklarını anlatan Çiçekdağı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gönderi yaptığımız ürünler arasında tekstil, ayakkabı, ev dekorasyon malzemeleri ön planda. Bunlar, Türkiye olarak kaliteli ürünleri iyi fiyatlara ürettiğimiz ürün kategorileri. Kuru gıda gibi gönderileri de yapmaya başladık. Türkiye'deki KOBİ'lerin sadece yüzde 25'i e-ticaret yapıyor. Bunların da yüzde 4'ü yurt dışına e-ihracat yapmaya başladılar. Daha açılacak çok alanımız var.

Biz de buna imkan veren en önemli oyuncu olarak değerimizi hızla artırıyoruz. Navlungo olarak gönderi hizmetlerimizin ulaştığı seviyeyi göstermek adına dünyanın en prestijli lojistik ağı olan WCAworld'e pandemiden bu yana Türkiye'den üye olarak kabul edilen tek firma olduk. 3 sene içerisinde 500 milyon dolarlık bir şirket olacağız. Devamındaki 5 senede de Türkiye lojistik tarafında bir unicorn çıkaracak."