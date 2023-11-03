Türkiye dahil toplam 23 NATO müttefikinin finansal taahhütleri sonucunda kurulan ve 11-12 Temmuz'da düzenlenen Vilnius Zirvesi'nde kamuoyuna duyurulan "NATO İnovasyon Fonu" yatırım faaliyetlerine başlıyor. 1 milyar euroluk fon, derin teknolojilere finansman sağlayacak.

NATO'nun bir milyar vatandaşının güvenliğini koruyacak ve teknolojilere finansman sağlayacak 1 milyar euro büyüklüğündeki "NATO İnovasyon Fonu", dünyanın ilk çok uluslu girişim sermayesi fonu ve aynı zamanda Avrupa'nın en büyük derin teknoloji fonu. Fon, müttefiklerin inovasyon ekosistemlerinin güçlendirilmesinde, derin teknolojiler alanındaki finansman ihtiyacının karşılanmasında ve geliştirilen teknolojilerin müttefiklerin kullanımına sunulmasında etkin rol oynayacak. NATO İnovasyon Fonu, ittifakın güvenliğinde kritik öneme haiz yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, otonom ve robotik sistemler, kuantum, biyoteknoloji, yeni malzemeler ve ileri imalat, enerji ve uzay alanlarında kritik teknolojileri geliştiren start-up'lara ve bu teknolojileri destekleyen girişim sermayesi fonlarına yatırım yapacak.

Türkiye fonun 6'ncı büyük ortağı

Türkiye adına NATO İnovasyon Fonu'na 15 yıl boyunca yaklaşık 45 milyon euro finansman sağlayacak olan Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, 23 ülke içerisinde fonun altıncı büyük ortağı oldu. Ayrıca fonun performansının ve yatırımlarının izlenmesinden sorumlu olan Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'deki yatırım fırsatlarının fona sunulmasına da katkıda bulunacak.

Fonu yönetici ortağı Andrea Traversone'den Türkiye'ye ziyaret

NATO İnovasyon Fonu Yönetici Ortağı Andrea Traversone, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek, derin teknolojiler alanındaki girişimler ve bu alana finansman sağlayan girişim sermayesi fonları sahipleri ile görüşmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde 24-27 Ekim tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde Türkiye'nin start-up ekosistemi tanıtılarak, derin teknoloji girişim sermayesi fonları ve start-up'lar ile toplantılar düzenlendi. 25 Haziran'da İstanbul'da Türkiye'nin en önemli teknoloji girişimciliği etkinliklerinden olan Webrazzi Zirvesi'nde NATO İnovasyon Fonu'na özel bir oturum da düzenlendi. Oturumda NATO İnovasyon Fonu Yönetici Ortağı Andrea Traversone ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dorman tarafından fona ilişkin bilgiler verildi.

"Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, zirve çerçevesinde NATO İnovasyon Fonu yetkililerini kabulünde, "Ülkemiz son 20 yılda teknoloji girişimciliği alanında büyük bir ilerleme kaydetti. Derin teknoloji start-up'larımız, ittifakın güvenliği açısından kritik ürün ve teknolojileri geliştirebilecek yetkinlikte. NATO İnovasyon Fonu yetkililerini hem doğrudan start-up'larımıza hem de girişim sermayesi fonlarımız aracılığıyla Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi. - ANKARA