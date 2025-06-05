NATO DIANA Programı'nda Yeni Çağrılar Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ulusal koordinasyonunu yürüttüğü NATO DIANA Programı'nda yeni çağrılara çıkıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin savunma inovasyonunda küresel sahneye çıktığı belirtildi.

Bakanlığın ulusal koordinasyonunu yürüttüğü NATO DIANA Programı'nda yeni çağrıların açıldığı bilgisi verilen paylaşımda, şunlar ifade edildi:

"Sivil-askeri kullanım için 10 stratejik alanda derin teknoloji geliştiren girişimcilerimizi DIANA çağrılarına başvurmaya davet ediyoruz. DIANA çağrılarında başarılı olan firmalara 400 bin avroya kadar hibe desteği verilecek. Ayrıca, çift kullanım teknolojilerini savunma isterlerine uygun hale getirmeleri için hızlandırma programına katılım ve 180 test merkezine ücretsiz erişim imkanı sunulacak."

Programa ilişkin detaylara "diana.nato.int" adresinden ulaşılabilecek.

Program kapsamındaki çağrı başlıkları, "enerji ve güç sistemleri", "ileri haberleşme teknolojileri", "tartışmalı elektromanyetik ortamlar", "insan dayanıklılığı ve biyoteknolojiler", "zorlu ortamlarda operasyonlar", "denizcilik operasyonları", "dayanıklı uzay operasyonları", "otonomi ve insansız sistemler", "veri destekli karar alma" ile "kritik altyapı ve lojistik" olarak belirlendi.

Çağrılara 11 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.