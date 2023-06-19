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Nasdaq kapalı mı, Amerika Borası kapalı mı? Bugün Nasdaq kapalı mı?

Nasdaq kapalı mı, Amerika Borası kapalı mı? Bugün Nasdaq kapalı mı?

Ekonomi Haberleri

Amerikan Borsaları resmi tatil günlerinde kapalıdır, yani bu günlerde borsada herhangi bir işlem gerçekleşmez. Peki, Nasdaq kapalı mı? Bugün Nasdaq kapalı mı?

Amerikan Borsalarının yarım gün işlem kabul ettiği özel günlerde hisse senedi piyasası işlemleri saat TSİ 21.00'e kadar yapılır. İşlemlerini planlarken bunu göz önünde bulundurmalısınız. Peki, Nasdaq kapalı mı, Amerika Borası kapalı mı? Bugün Nasdaq kapalı mı?

NASDAQ KAPALI MI, AMERİKA BORASI KAPALI MI?

Amerikan Borsalarının kapalı olduğu günler:

2 Ocak 2023 Yılbaşı

16 Ocak 2023 Martin Luther King Jr. Günü

20 Şubat 2023 Washington Günü

7 Nisan 2023 Kutsal Cuma Günü

29 Mayıs 2023 Anma Günü

19 Haziran 2023 Haziran Ulusal Bağımsızlık Günü

4 Temmuz 2023 Bağımsızlık Günü

4 Eylül 2023 İşçi Bayramı

23 Kasım 2023 Şükran Günü

25 Aralık 2023 Noel Bayramı

Borsanın Yarım Gün Kapalı Olduğu Günler

• 3 Temmuz 2023 Bağımsızlık Günü'nden Önceki Gün

• 24 Kasım 2023 Şükran Günü'nden Sonraki Gün

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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