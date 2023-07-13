Nanjing ile New York arasında yeni hava kargo hizmeti başladı

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing ile ABD'nin New York şehrini birbirine bağlayan yeni bir hava kargo hizmeti Salı günü hizmete girdi. Nanjing Gümrüğü'nün Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Nanjing ve çevresindeki işletmelerin ihraç mallarının Amerika'ya taşınmasına yönelik talebi karşılamayı ve Yangtze Nehri Deltası bölgesinin hava taşımacılığı ağını daha da genişletmeyi amaçlayan kargo rotasında bir Boeing 747-400 kargo uçağı kullanılacak. Bu rotada haftada yaklaşık 110 ton tam kapasite ile üç gidiş-dönüş kargo uçuşu planlanıyor. Nanjing'den gidecekler ağırlıklı olarak sınır ötesi e-ticaret malları olurken, New York'tan gidecekler ağırlıklı olarak Boston ıstakozu gibi deniz ürünlerinden oluşacak. Yeni kargo uçuş hizmeti, yerel taze ithalat endüstrisinin büyümesini etkili bir şekilde teşvik edecek, Yangtze Nehri Deltası bölgesindeki imalat endüstrisinin lojistik destek seviyesini güçlendirecek ve ayrıca Çin'in dış ticaret büyümesi ve üst düzey dışa açılımının teşvik edilmesine yardımcı olacak.

NANJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing ile ABD'nin New York şehrini birbirine bağlayan yeni bir hava kargo hizmeti Salı günü hizmete girdi.

Nanjing Gümrüğü'nün Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Nanjing ve çevresindeki işletmelerin ihraç mallarının Amerika'ya taşınmasına yönelik talebi karşılamayı ve Yangtze Nehri Deltası bölgesinin hava taşımacılığı ağını daha da genişletmeyi amaçlayan kargo rotasında bir Boeing 747-400 kargo uçağı kullanılacak.

Bu rotada haftada yaklaşık 110 ton tam kapasite ile üç gidiş-dönüş kargo uçuşu planlanıyor. Nanjing'den gidecekler ağırlıklı olarak sınır ötesi e-ticaret malları olurken, New York'tan gidecekler ağırlıklı olarak Boston ıstakozu gibi deniz ürünlerinden oluşacak.

Yeni kargo uçuş hizmeti, yerel taze ithalat endüstrisinin büyümesini etkili bir şekilde teşvik edecek, Yangtze Nehri Deltası bölgesindeki imalat endüstrisinin lojistik destek seviyesini güçlendirecek ve ayrıca Çin'in dış ticaret büyümesi ve üst düzey dışa açılımının teşvik edilmesine yardımcı olacak.