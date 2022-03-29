Nadirkitap, piyasadaki hakim durumunu kötü kullandığı iddiasıyla Rekabet Kurulunun karşısında

Nadirkitap Bilişim ve Reklamcılık A.Ş., rakip aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla ürünlerini pazarlamak isteyen satıcı üyelerinin verilerini kendilerine sağlamayarak rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası çerçevesinde, sözlü savunma vermek üzere Rekabet Kurulunun karşısına çıktı.

Rekabet Kurulu, 28 Şubat 2019'da Nadirkitap Bilişim ve Reklamcılık A.Ş. hakkında rakip aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla ürünlerini pazarlamak isteyen satıcı üyelerinin verilerini kendilerine sağlamayarak rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası çerçevesinde hazırlanan ön araştırma raporunu sonucunda, Nadirkitap hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un Hakim Durumun Kötüye Kullanılması başlıklı 6. Maddesinde yer alan, "Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır" tespitine yönelik soruşturma açmıştı.

Bugün ise Nadirkitap Bilişim ve Reklamcılık A.Ş., söz konusu iddialara ilişkin sözlü savunmasını yapmak üzere Rekabet Kurulunun karşısına çıktı.

Sözlü savunma toplantısının açılış konuşmasını yapan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurulunun 28 Şubat 2019'da açılan ön araştırma raporunun ardından, 17 Aralık 2020'de Nadirkitap Bilişim ve Reklamcılık A.Ş.'nin. 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler ışında ulaşılan kanaat ve sonuçları açıklamak üzere Küle'den sözü alan Soruşturma Heyeti Kurul'a hitaben yaptığı açıklamasında, Nadirkitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ'nin ikinci el kitap satışına aracılık sağlayan platform hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna kanaat getirerek, Nadirkitap'ın satıcı üyelerinin www.nadirkitap.com'a yükledikleri kitap verilerine erişimi ve bu verilerin taşınabilirliğini haklı bir gerekçe olmadan engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığı sonucuna vardı.

Soruşturma Heyeti, Nadirkitap Bilişim ve Reklamcılık A.Ş.'ye 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrasına göre yıllık gayri safi gelirinin binde biri oranında ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmeliğe göre, binde 5'i ile yüzde üçü arasında idari para cezası verilmesi gerektiğine kanaat getirdi.

Soruşturma Heyeti ayrıca, Söz konusu ihlalin sonlandırmasını ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini teminen, Nadirkitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ'nin, satıcı üyelerinden bu yönde bir talep gelmesi halinde, ilgili satıcı üyelere kitap envanter verilerini doğru, anlaşılabilir, güvenli, eksiksiz bir şekilde ve uygun formatta sağlaması gerektiği sonucuna vardı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi