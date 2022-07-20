Bir dönem Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Merkez Bankası Başkanlığı yapan eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, Aksa Enerji Yönetim Kurulu'na girdi. Ağbal'ın, Tülay Kazancı'nın yerine Başkan Yardımcılığı görevini üstleneceği belirtildi.

Aksa Enerji Genel Kurulu dün toplanarak yönetiminde değişiklik yaptı. Genel Kurul'da eski Maliye Bakanı Naci Ağbal ile birlikte toplam 5 kişinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olması ile 3 yönetim kurulunun da görev süresinin uzatılmasına ilişkin teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

Şirketten Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Naci Ağbal'ın halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Tülay Kazancı'nın yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na getirileceği belirtildi.

Aksa Enerji'den dün yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararlarla ilgili olarak KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şaban Cemil Kazancı'nın, Naci Ağbal'ın, Ahmet Serdar Nişli'nin, Ömer Muzaffer Baktır'ın ve Korkut Öztürkmen'in ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Murat Yeşilyurt'un, Halit Haydar Yıldız'ın ve İlhan Helvacı'nın üç yıl süreyle (19 Temmuz 2025 tarihine kadar) yeniden seçilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Şaban Cemil Kazancı'nın, Naci Ağbal'ın Ahmet Serdar Nişli'nin, Ömer Muzaffer Baktır'ın ve Korkut Öztürkmen'in ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak, Murat Yeşilyurt'un, Halit Haydar Yıldız'ın ve İlhan Helvacı'nın üç yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeleri olarak atanmaları katılanların oy çokluğu ile kabul edildi."

AĞBAL MERKEZ BANKASI'NDA 132 GÖREV YAPTI

Naci Ağbal, 8 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilmişti. Ağbal, Merkez Bankası'nda 132 gün görev yaptıktan sonra 21 Mart 2021'de görevden alınmıştı.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde Minteha ve Yakup Ağbal çiftinin çocuğu olarak Bayburt'un Yoncalı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Teftiş Kuruluna girdi, 1993'te Maliye Müfettişi oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında tamamladı.

2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi. 8 Mart 2008 tarihi itibarıyla de Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi oldu. 12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. Bu görevini 9 Şubat 2015 tarihine kadar sürdürdü.

Haziran 2015 seçiminde AKP Bayburt milletvekili olarak Meclis'e girdi. 13 Eylül 2015 tarihinde AKP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Kasım 2015 seçiminde tekrar AK Parti Bayburt milletvekili olarak Meclis'e girdi. 64. ve 65. Türkiye Hükümeti'nde Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. 2018-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı görevini yaptı. 8 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığına getirilen Ağbal, 132 gün görev yaptıktan sonra 21 Mart 2021'de görevden alınmıştı.

ANKA / Ekonomi