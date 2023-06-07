n11, yeni jingle'ını isteyen herkesin katılabileceği bir ses yarışması düzenliyor. Toplam 300 bin TL ödüllü yarışmada birinci olan katılımcı 150 bin TL ve markanın jingle'ını seslendirme şansının sahibi olacak.

N11, ödüllü ses yarışması başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, N11, yeni dönemini bir ilk ile başlattı ve yeni jingle'ını isteyen herkesin katılabileceği bir ses yarışmasıyla duyurdu. Toplam 300 bin TL ödüllü yarışmada N11, yeni jingle'ının sesini bulacak.

N11'in yeni dönemindeki "10 üzerinden 11" sloganına odaklanan ses yarışmasına, TikTok ve WhatsApp üzerinden katılım sağlanabiliyor. Yarışmanın sonucunda birinci olan katılımcı 150 bin TL ve markanın jingle'ını seslendirme şansının sahibi olurken ikinci 100 bin TL, üçüncü ise 50 bin TL'lik para ödülü kazanacak. Ayrıca yarışmaya katılan herkese N11'de kullanılabilecek 100 TL'lik kupon hediye ediliyor.

Video veya ses kaydı formatıyla hazırlanabilecek içerikler, TikTok üzerinden #10üzerinde N11 etiketiyle veya WhatsApp üzerinden paylaşılabiliyor. Son katılım tarihinin 10 Haziran olan yarışmanın sonuçları ise 12 Haziran'da n11 TikTok hesabından duyurulacak.