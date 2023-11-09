n11'de Kasım Ayı Avantajları: Sürpriz Kuponlar ve Özel İndirimler

n11, kasım ayında kullanıcılara sürpriz kuponlar ve özel indirimler sunuyor. UçUç Kuponlar ile her alışverişten minimum yüzde 5 geri kazanma fırsatı da bulunuyor. Ayrıca, seçili ürünlerde sabit fiyatlar ve süper ürünlerde özel indirimler de mevcut.

N11'in kasım avantajları arasında sürpriz kuponlardan her alışveriş sonrasında minimum yüzde 5 geri kazandıran UçUç Kuponlara, seçili ürünlerdeki sabit fiyatlardan süper ürünlerdeki özel indirimlere kadar pek çok fırsat bulunuyor.

N11 açıklamasına göre, kasım ayında kullanıcıları, anlık olarak sunulan fırsatların yanı sıra özel indirimler ve uygun ödeme seçenekleri bekliyor.

1-3 Kasım tarihlerindeki kampanyayı yoğun bir ilgiyle geçiren ve ay boyunca devam edecek fırsatları 9-10-11 Kasım tarihlerinde yoğunlaştıran n11'den kullanıcılarına milyonlarca sürpriz kupon, "bu fiyata bu ürün olur mu?" dedirtecek 11 TL, 111 TL ve 1.111 TL'lik sabit fiyatlar, her alışverişten minimum yüzde 5 geri kazandıran UçUç Puanlar ile bir kısmı Türkiye'de ilk defa satışa sunulacak süper ürünlerde fırsat indirimler sunuluyor.

n11'de anlık olarak dağıtılacak kuponları kaçırmamak ve fırsatları yakalamak isteyenlerin uygulamadaki hesabını kontrol etmesi ve bildirimlerini açması gerekiyor.

n11, 1-3 Kasım tarihlerinde geçen yılın aynı dönemine göre satış adetlerini iki kattan fazla artırdı. Bu tarihler arasında verilen siparişlerin neredeyse tamamı Türkiye'nin dört bir yanındaki kullanıcılara ulaştırıldı. Kasım 2023'ün ilk kampanya döneminde mutfak ürünleri ile kozmetik ve kişisel bakım ürünleri en çok satan kategoriler oldu.

Türkiye'de e-ticaret sektörüne kupon ile alışveriş kazandıran n11, platformdaki aktif kuponlarına ek, kasım ayına özel milyonlarca sürpriz kupon dağıtıyor. n11'de kullanıcıların karşısına her an kupon çıkıyor.

n11 her 3 saatte bir yenilenen Süper Tık Hız'ı ve Hediye Sürpriz Kupon yağmurundan yararlanmak isteyen kullanıcılarına, uygulamalarını sık sık kontrol etmelerini ve bildirimlerini açmalarını öneriyor.

n11 kullanıcıları, yaptıkları her alışverişten yüzde 5 oranında UçUç Puan kazanıyor 9-10-11 Kasım tarihlerinde ise bu oran yüzde 10'a kadar çıkıyor! Alışverişin yüzde 10'u kullanıcıların cebinde kalıyor.

Alışverişlerden kazanılan puanların kuponlara dönüştüğü puan kupon programı "UçUç Kupon" ile kullanıcılar puanlarını birleştirilerek, bölerek ya da başkasına gönderilerek özgürce kullanabiliyor.

Kasım ayı boyunca, bir sonraki gün indirime girmesi istenen ürünler, e-ticaret sektöründe ilk kez kullanıcıların tercihleriyle belirleniyor. n11'in sosyal medya hesaplarında yapılan oylamalarla kullanıcılar bir gün sonra hangi ürünü indirimli almak istediklerini belirliyor.

Herkesin hayalini kurduğu ürünlerde, kampanya günlerine özel indirim fırsatları sunuluyor. Bu sayede süper ürünleri çok daha uygun fiyatlardan satın almak mümkün.

n11canlı yayınlar, özel indirimler ve kupon fırsatlarıyla avantajlı alışveriş dönemi Kasım ayında da devam ediyor. 15 dakikalık özel yayınlarla günde 4 kere kullanıcılarıyla buluşan n11canlı'da ürünleri tüm detaylarıyla inceleme ve sorulara anlık olarak cevap alma şansı mevcut.