MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı'nda 2023'ün ilk eğitim dönemi başladı

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan, 2015'ten bu yana 21. yüzyıl yetkinliklerinin ve farkındalığının kazandırılması amaçlanarak yetkin bireyler yetiştirme hedefiyle tasarlanan MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı, 2023 yılının ilk eğitim dönemine başladı.

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan, 2015'ten bu yana 21. yüzyıl yetkinliklerinin ve farkındalığının kazandırılması amaçlanarak yetkin bireyler yetiştirme hedefiyle tasarlanan MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı, 2023 yılının ilk eğitim dönemine başladı.

Zorlu Holding açıklamasına göre, Mehmet Zorlu Vakfı (MZV), MEF Üniversitesi ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından desteklenen, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut'un liderliğinde yürütülen MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Farkındalık Programı'na bu yıl da yoğun ilgi oldu.

2023 yılı ilk eğitim döneminde programa Türkiye'nin hemen her şehrinden, yurt dışından ise 27 şehirden toplamda 16 bin başvuru yapıldı. Programa 88 farklı şehirden 1.300 kişi kabul edildi. MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı'na 145 YetGen lideri de eşlik ediyor ve katılımcılara mentorluk veriyor. Öğrencilerin gelecekleri için önemli yetkinlikler kazandıkları ve var olan yetkinliklerini geliştirdikleri programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanıyor.

Derslerde, kariyer planlama, sunum teknikleri ve takım çalışması, yazılı içerik hazırlama, öz gelişim ve aktif vatandaşlık, liderlik, teknoloji okuryazarlığı, 21. yüzyıl okuryazarlıkları, algoritmik düşünmeye giriş, excel ile modelleme, sürdürülebilirlik ve sosyal inovasyon, girişimcilik, girişgen, iş dünyasına geçiş gibi konulara yer verilecek. Programa bu yıl psikolojik ilk yardım ve ilk yardım ve afet okuryazarlığı eğitimleri de dahil edildi. Hukuk okuryazarlığı ve psikolojik sağlamlık gibi farklılaşan başlıklara da eğitimler kapsamında değinilecek. Alanında uzman birçok konuşmacının da yer aldığı eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor ve Yetkin Gençler Youtube kanalı ve mzv.org.tr internet sitesi üzerinden izlenebiliyor.

"Yaratıcı, inovatif ve değişimi tetiklemeye odaklandığı bir ekosistem ihtiyacının farkındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül, sürdürülebilir bir geleceğin ancak bilgi, yetkinlik, yenilikçi bakış açısı, değer ve eylemleriyle onu hayal eden ve bu hayallerin peşinden gitme cesareti ve azmi olan gençlerle mümkün olduğunu belirterek, bu gençleri desteklemenin de kendilerine düştüğünü aktardı.

Zorlu Grubu'nun benimsediği Akıllı Hayat 2030 stratejisi kapsamında, daha sürdürülebilir bir yaşamın ve sosyoekonomik refahın temini için nitelikli eğitim ve herkes için yaşam boyu öğrenimi en temel meselelerden biri olarak gördüklerini vurgulayan Yüngül, şunları kaydetti:

"Herkes için daha yaşanabilir, daha adil, daha eşitlikçi bir gelecek için farklı disiplinlerden insanların bir araya gelip küresel meseleleri çözümlemek için takım halinde çalıştığı; yaratıcı, inovatif ve değişimi tetiklemeye odaklandığı bir ekosistem ihtiyacının farkındayız. Bu gayemizin gerçekleşmesinin de bir dünya insanı olarak iyi yetişmiş, kendini sürekli geliştiren ve yüzü daima geleceğe dönük, umutlu ve kendine güvenen gençlerin elinde olduğuna inanıyoruz. 2015 yılından bu yana paydaşı olduğumuz YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı'na verdiğimiz destek de bu yolculukta tetikleyici ve güçlü içeriği, yarattığı etkiyle kurumumuz için son derece önemli. Gençlere hayatları boyunca yollarına ışık tutacak öğrenimler kazandıkları keyifli bir yeni dönem diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum."

"Sürekli ve kalıcı bir öğrenme modeli kurguladık"

YetGen'in Kurucusu, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut da kendine yatırım yapmak isteyen insanların toplandığı yerin YetGen olduğunu aktararak, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir kurum kurma amacıyla sürekli ve kalıcı bir öğrenme modeli kurguladıklarını bildirdi.

Pedagoji ve teknoloji yönünden gelişmiş ve etkileşimi öne çıkartan bir eğitim modeli tasarladıklarını belirten Erkut, "145 liderimiz var, Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından da katılımcılarımız var. Hedeflediğimiz büyük video envanterine sahip olmak için bu dönem önemli adımlar attık. 9 haftalık programımızın 3 haftasını asenkron interaktif video içerikleriyle kurguladık. Bu yolda bize ilk günden beri desteğini esirgemeyen, gerçek bir vakıf üniversitesi olan ve öğrencilerine sunduğu birçok olanağı YetGenlilere de açan MEF Üniversitesi'ne, vizyonu ile her zaman yanımızda olan Mehmet Zorlu Vakfı'na ve bu dönem de destekçimiz olan ÇEİS'e çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ÇEİS Genel Sekreteri Dr. Serdar Şardan ise insan kaynağının öneminin daha da anlaşıldığı şu günlerde sektör içerisinde nitelikli çalışan yetiştirmek kadar ülke geleceği için de nitelikli gençler yetiştirilmesi adına YetGen ile geçen dönem başladıkları iş birliğine canıgönülden destek vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Programın yarattığı etkinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Şardan, "Çimento sektörü, ülkenin sanayileşmesi, gelişmesi ve kentleşmesine katkı sunarken toplumu da unutmayarak eğitim, sosyal sorumluluk gibi birçok alanda da etki etmeye çalışıyor. YetGen'in ülkemizdeki genç arkadaşlara niteliklerini geliştirmek için destek vermesi iki kurumun da amaçlarının birbiriyle örtüşerek ilerlemesini sağlamış oldu. Geçtiğimiz dönem programa insan kaynakları yöneticilerimizle sohbetler, fabrika ziyaretleri ve tersine mentorluk programı gibi etkinliklerle aktif olarak destek vererek sektörümüzü genç arkadaşlara tanıtmaya çalıştık. ÇEİS olarak gençlere ve eğitime yönelik tüm çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.