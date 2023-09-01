Müteahhitler Beton Fiyatlarındaki Artışa Dikkat Çekti

BETON fiyatlarına son iki ay içerisinde gelen yüzde 55'e varan artışa dikkat çekmek isteyen müteahhitler bir araya gelerek basın toplantısı düzenlendi. Çekmeköy Müteahhitler Birliği Başkanı Yücel Evsen, 'Yaklaşık 2 ay önce bin 900 lira olan beton metreküp fiyatları bugün 3 bin liradan konuşuluyor. Bugün 50 bin müteahhit işi yavaşlattığı anda İstanbul'da kentsel dönüşüm durdu demektir. Konut fiyatları asla geriye düşmeyecek. Biz hızlı bir şekilde yükselmesini önlemeye çalışıyoruz" dedi.

Beton fiyatlarında son 2 ay içerisinde gerçekleşen yüzde 55'lik artış inşaat maliyetlerine ciddi oranda yansıyor. Bölge bölge beton firmaları arasında oluşan farka dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen ilçe müteahhitler birlikleri ve dernekleri fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için bir araya geldi. Sekiz farklı dernek ve birliğin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Eyüpsultan Müteahhitler Birliği Başkanı İrfan Tutacak, 'Beton üreticilerinin son birkaç yıldır bölgemizde beton fiyatlarına yönelik olarak uygulamış oldukları fiyat politikası, biz müteahhitleri zor duruma düşürmektedir. Bölgemizdeki beton firmalarının fiyatları yakın illerde hatta İstanbul'un diğer bölgelerinde bile farklılıklar göstermektedir. Fahiş fiyatlar karşımıza çıkmaktadır. Bölgemizdeki beton firmalarının rekabetçi ve adil olmayan fiyat politikası bizlere dayatılmaktadır. Bu yanlış fiyat politikaları maliyetlerin artmasına sebep olmaktadır. Biz İstanbul'un depreme karşı yenilenmesi, ülkemizde yaşanan ekonomik koşullara karşı istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Beton firmalarının fahiş fiyatları enflasyonu da körüklemektedir. Bir ay İstanbul'da 500 firmanın beton almayıp beklemesi demek İstanbul'un yenilenmesini ciddi sıkıntıya sokar" dedi.

'BU ACIMASIZCA BİR FARK"

Çekmeköy Müteahhitler Birliği Başkanı Yücel Evsen ise, 'Her belediye kendi bünyesinde santral kursun bu işin maliyetini düşürelim. Biz vatandaşlarımıza dairelerini daha uyguna satmak istiyoruz. Yaklaşık iki ay önce bin 900 lira olan beton metreküp fiyatları bugün 3 bin liradan konuşuluyor. Bu yaklaşık yüzde 50 ile 55 bandında zam demek. Bugün hiçbir müteahhitin 2 ay içinde konutlara bu denli zam yapma şansı yok. Önümüzdeki 6 aylık sürecin zor geçeceğini söyleyebiliriz. İnşaat maliyetlerine zam yapan müteahhitler değil zam yapanlar müteahhit olmuş belediyelerdir. Türkiye Betoncular Birliği ile Hazır Betoncular Birliği bir araya gelerek onların da bir açıklama yapmasını isteriz. Demire gelen 4 katı betona fark geldi. Bu acımasızca bir fark, bugün 50 bin müteahhit işi yavaşlattığı anda İstanbul'da kentsel dönüşüm durdu demektir. Derdimiz bu sorun bu noktaya gelmeden çözebilmek. İstanbul Ticaret Odası da maalesef şimdiye kadar herhangi bir tepki ve açıklamada bulunmadı. Konut fiyatları asla geriye düşmeyecek. Biz hızlı bir şekilde yükselmesini önlemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'YİNE OLAN VATANDAŞA OLACAKö

Kars-Ardahan-Iğdır Derneği Başkanı İsrafil Aslanoğlu, 'Geçen yıl bu zamanlar ben betonun metreküpünü 940 liraya alıyordum. Bugün ise 3 bin 600 liraya alıyorum. Yine olan vatandaşa olacak. Biz vatandaşın mağduriyetini önlemeye çalışıyoruz. Yüzlerce işçi çalıştırıyoruz sektörümüzü sekteye uğraması durumunda işsizlik artar" dedi.