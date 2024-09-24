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Musullu Küçük Ev Aletleri ZUCHEX Fuarı'nda Yenilikçi Ürünlerini Sergiledi

Musullu Küçük Ev Aletleri ZUCHEX Fuarı'nda Yenilikçi Ürünlerini Sergiledi
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12 yıldır ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Musullu Küçük Ev Aletleri, bu yıl ZUCHEX Fuarı'nda yenilikçi ve özel ürünleri ile dikkat çekti. Yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerin beğenisini toplayan Musullu, rekabetçi fiyatlarla geniş ürün yelpazesi sundu.

12 yıldır ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Musullu Küçük Ev Aletleri, bu yıl 34'üncüsü düzenlenen ZUCHEX Fuarı'nda birbirinden prestijli ve özel ürünlerini sergiledi.

Ev ve Mutfak Eşyalar Fuarı ZUCHEX 19-22 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere kapısını açtı. AR-GE çalışmaları sonucu ihracat pastasından önemli bir dilim alan Musullu; yurtdışında en çok tercih edilen yerli ve milli ürünlerini de bu fuarda sergiledi. Musullu Ev Aletleri 2. Holdeki, F-10 numaralı standında ziyaretçilerini ağırladı. Yurtiçinden ve yurtdışından misafir ve temsilcilerinden tam not aldı. Başta Ukrayna, Yunanistan ve Polonya olmak üzere balkan ülkelerinden Ortadoğu'dan gelen ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Her geçen gün ürün gamını inovatif çözümlerle genişleten Musullu Küçük Ev Aletleri, ZÜCHEX Fuarı'nda sektörde gelecek yıl kendinden söz ettirecek ürünlerle fuarda ziyaretçilerini ağırladı.

"Alan da mutlu satan da" mottosu, "Yüksek Kaliteli Ürün, Özgün tasarımlar ve Doğru Fiyat" sloganlı ürünlerle fuarda boy gösteren olan Musullu standında rekabetçi fiyatlarıyla katı meyve sıkacağından blender'a, tost ve çay makinelerinden hamur yoğurma makinesine, birçok hizmeti tek bir makinede toplayan "mutfak şefi"nden mikser çeşitlerine kadar birçok ürünü ziyaretçilerin ve tedariklerin beğenisine sundu. Musullu standında ayrıca; turbo fırın, özel yapım döküm tost makinesi, et kıyma makinesi, kişisel bakım ürünleri, ısıtıcı çeşitleri gibi yüzlerce son teknolojik ürünlerini sergiledi.

Musullu Küçük Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Adil Bulur, "12 yıldır rotamızdan sapmadan yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"Daima daha iyisi" bakış açısıyla Türkiye'yi birçok pazarda temsil eden musullu yurtiçi bayilik çalışmalarının yani sıra ihracattaki hedeflerine de her geçen yıl daha da önem veriyor

Musullu, 1997 yılında bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Fuar ve firmayla ilgili bilgiler aktaran Musullu Küçük Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Adil Bulur, "12 yıldır planlamalarımız doğrultusunda geleceğe dönük stratejimiz yenilikçi üretim, AR-GE, satış ve pazarlama faaliyetlerimizi koordineli bir şekilde ve büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Dolayısıyla rotamızda emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Musullu rüzgarı esecek

Musullu Küçük Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Adil Bulur konuşmasında, "Bu tarz organizasyonlar yurtdışı pazarlarına açılmak, iç pazarda satış ağını genişletmek ve yeni iş birlikleri ve portföy açısından son derecede önem arz ediyor. Bu bakış açısıyla Musullu Küçük Ev Aletleri markamız çatısı altında geliştirdiğimiz birbirinden inovatif ürünler ve rekabetçi fiyatlarıyla fuardaki yerimizi aldık. Geçtiğimiz yıl da çok verimli bir fuar olmuştu. Bu yıl da yeniden katılma kararı aldık. Hem yurtdışından hem de yurtiçinden çok olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Fuar Musullu markası için çok iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Hem sektör hem de firmamız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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