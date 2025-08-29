Musullu, 35. Zuchex Fuarı'nda Dünya Markası National ile Büyüme Hedefini Paylaştı

Küçük Ev aletleri sektöründe kısa sürede Türkiye'nin sevilen markası konumuna yükselen Musullu, 35. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na bu yıl Dünya Markası National ile katılacak. 11-14 Eylül tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarda Musullu, yeni ürünlerini uluslararası alıcıların beğenisine sunacak.

Geçtiğimiz yılki Zuchex Fuarı'nda sergilediği güçlü performansla Türkiye'nin yüzde 80 il ve ilçesinde bayiliklerini oluşturan Musullu Küçük Ev Aletleri, teknolojik ürün çeşitliliğinde Türkiye pazarında önemli bir marka kimliğine sahip olan National ile fuarda yerli ve yabancı yatırımcılara büyük bir fırsat sunacak.

Yerli marka küllerinden doğdu

Başkan Adil Bulur, 2025 yılı için belirledikleri yüzde 30 büyüme hedefinde adım adım ilerlediklerini vurgulayarak, "Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve uluslararası ticarette söz sahibi olabilmek için her geçen yıl üretimimizi ve ürün çeşitlerimizi artırıyoruz. Natıonal markamıza ana ve tali yeni partnerler arayışındayız hem Türkiye hem de yurtdışı partnerlerimizi oluşturmaya başlayacağız" dedi.

" NATIONAL markasıyla ihracata da yöneleceğiz"

Adil Bulur, ihracatta National markasına özel bir strateji izlediklerini belirterek, "Ürünlerimizi ihracatta National markasıyla sunuyoruz. National'ın yıldızının yeniden parladığı bu süreçte ana bayi ve bayii olmak isteyen partnerlerimizle Zuchex Fuarı'nda bir araya gelmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Alan da satan da mutlu"

Musullu'nun 'Alan da Satan da mutlu' sloganı ile hem Türkiye hem de Dünya pazarında daha güçlü bir konuma ulaşması için toplumun ihtiyacına en kısa sürede cevap verecek yeni ürünleri müjdeleyen Başkan Adil Bulur, "Küçük ev aletleri sektöründe ciddi yatırımlar ve atılımlarımız devam edecek. Hayallerimize inananlar ile hedeflerimize güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Allah yolumuzu açık etsin" dedi. - GAZİANTEP