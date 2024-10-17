Mustafa Saatcı, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığına Yeniden Seçildi

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Saatcı, "Dün olduğu gibi bugünde var gücümüzle bize tevdi edilen görevi hiç kimseyi art ve ayırt etmeden hizmet ve başarı odaklı sürdüreceğiz" dedi.

Yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kooperatifin en büyük hissedarı olduğu Amasya Şeker Fabrikası önünde kurban kestirip dua eden Mustafa Saatcı, "Seçim dönemi geride kalmıştır. Önümüzdeki 4 yıl için güven tazelemiş, pancar ekicisi çiftçilerimizin sorumluluğunu üstlenmiş durumdayım. Aziz milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Üç adayın yarıştığı seçimde kullanılan 17 bin 343 oydan 6 bin 812'sini alıp en yakın rakibine 562 oy fark atarak yeniden başkanlığı üstlenen Saatcı, tebrikleri kabul etti. - AMASYA