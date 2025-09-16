Mustafa Demiray, Yazılım Geliştirerek Türkiye'nin İhracat Hedeflerine Katkı Sağlıyor

Kütahya Tasarım Teknokent'te ticari alanda yazılımlar geliştiren genç girişimci, devletin verdiği destek ve imkanlarla işini büyüterek yurt dışına ihracat yapmayı hedefliyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan 29 yaşındaki Mustafa Demiray, geçen yıl 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kütahya Tasarım Teknokent'e kurduğu şirkette faaliyetlerini sürdürüyor. Demiray, ticari alanda yerli ve milli yazılımlar geliştirerek bu sektörde yurt dışına bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Demiray, AA muhabirine, küçük yaşlardan bu yana yazılıma ilgi duyduğunu, 2006 yılında, 12 yaşındayken kendi web sitesini yazdığını söyledi.

Yazılım konusunda kendini geliştirdiği için üniversitede bilgisayar mühendisliği yerine makine mühendisliği bölümünü tercih ettiğini belirten Mustafa Demiray, "Çocukluğumdan bu yana sürekli yazılımla ilgilendim. Siber güvenlik alanlarına yöneldim. Yazılım ile makineyi birleştirmek için de makine mühendisliğini tercih ettim ve bu bölümden mezun oldum." dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle ilk şirketini kurduğunu anlatan Demiray, şöyle konuştu:

"Şirketimi kurduktan sonra Teknokent'e faaliyet göstermeye başladım. İlk çalışmamda kripto para ve diğer borsalarda kullanılması amacıyla akıllı ticaret robotu yazılımını geliştirdim. Teknokent'te gördüğüm vizyondan esinlenerek iki yeni proje daha ekledim. Bunlardan biri kuaförler, güzellik merkezleri gibi randevuyla çalışan işletmelerin işlerini ceplerinde taşıyabileceği bir iş platformu yazılımı geliştirdim. Diğeri de prompt (yapay zeka komutu) temelli, metin temelli video üretebilmelerini sağlayan yapay zeka destekli bir video üretim aracı."

Demiray, yeni girişimcilere sağladığı destek ve imkanlardan dolayı Teknokent'i tercih ettiğini vurguladı.

"Teknokent güven açısından önemli bir referans"

Teknokent'in kendisi için büyük bir referans olduğunu belirten Demiray, şöyle devam etti:

"Teknokent'te bulunmamızın en önemli nedenlerinden biri de bize firma anlamında sağladığı güven. Müşteriye güven vermesi gereken projeler geliştiriyoruz. Çünkü bir para ticareti söz konusu. Bu paranın kazanılması veya kaybedilmesi söz konusu. Piyasada çok fazla müşterileri suistimal eden yazılımlar olduğu için ve bunların önüne geçmek amacıyla Teknokent'in çatısı altında hizmet vermemizin daha çok bize fayda sağlayacağını düşündük. Çünkü Teknokent'e başvurduğumuzda şahsi ve ticari geçmişimizin hepsi devlet tarafından araştırılıyor."

"Yazılım ihracatı yapmak istiyoruz"

Yazılım alanında da Türkiye'nin dışa bağımlılığının azalmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Demiray, "Amacım, ülkemizin yazılım anlamında yurt dışına olan bağımlılığının en aza indirilmesine katkı sağlamak. Yeni projelerimizi de tamamen bu vizyonda şekillendirip değerlendiriyoruz. Nihai hedefimiz, Türkiye'nin yazılım ihracatını olabildiğince en üst seviyeye çıkartmak ve yurt dışına da ürünlerimizi tanıtıp pazarlamak. Dışarıda olmak yerine Teknokent'te olmak hem daha fazla networke hem de Teknokent'in sağladığı avantajlara erişimimiz için bizim için büyük fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa Demiray, şirketinde 20 stajyere istihdam sağladığını ve yazılım alanında meslek öğrettiklerini sözlerine ekledi.