MÜSİAD Yıllık Değerlendirme Toplantısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), yıllık değerlendirme toplantısının ikincisini Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirdi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Genel Merkezi'nde, Ticaret Bakan Yardımcıları Özgür Volkan Ağar ve Mahmut Gürcan'ın da katılımıyla düzenlenen toplantıda, ticaret hayatına yönelik sorunlar görüşüldü, ortak akıl ile istişarelerde bulunuldu.

Program, açılış konuşmalarının ardından MÜSİAD üyelerinin, Bakan Bolat, bakan yardımcıları ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ile yaptığı istişare toplantısıyla devam etti. Ticari hayattaki sektörel ve ihracat sorunlarıyla alakalı soruların iletildiği toplantıda, ortak akıl vurgusu yapıldı.

Açıklamada toplantının açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Gazze'deki durumun hiçbir zaman akıllardan çıkmaması gerektiğini belirterek, " Gazze'de yapılan zalimliğin gündemden düşmesine izin vermeyeceğiz. Filistin ve Gazze meselesini her platformda anlatmaya, Filistinli mazlum kardeşlerimizle beraber olmaya ve kampanyalar yürütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'ın geçmişten bugüne iç ve dış ticarete yaptığı katkılardan bahseden Asmalı, Türkiye Yüzyılı'nın adına yaraşır bir başlangıç yapılması için, kendilerinin her zaman olduğu gibi, ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını kaydetti.

Asmalı, ülkeyi ekonomik olarak daha yukarılara taşımanın hevesi ve sevdası içinde olduklarını ifade ederek, "Bu yüzden bizlere düşen, ülkemizin kalkınması için çalışmak, daha fazla üretmek, yatırım yapmak ve bu sayede istihdam sağlamaktır. Allah'a şükürler olsun, MÜSİAD olarak, istihdam sağlamak ve yatırımı artırmak anlamında bugüne dek birçok güzel çalışmaya imza attık. 2024 yılında ve sonraki dönemlerde de bu çalışmalarımız, Allah'ın izniyle artarak devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ekonomisinin büyüme hızının artması takdir edilmeli"

Mahmut Asmalı, MÜSİAD üyeleriyle yıl sonunu yaptıkları anketle değerlendirdiklerini belirterek, üyelerinin ticari hacimleri, kar oranları ve 24 farklı sorudan oluşan anketin yanıtlarıyla Türkiye ekonomisi verilerinin uyumlu olduğunu aktardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere karşın, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdüğünü hatırlatan Asmalı, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir direnç gösteren Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde de bu performansını sürdürmüş ve yüzde 3,9 büyüyerek küresel ekonomi içerisinde pozitif ayrışmayı başarmıştır. Nihayet yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüyen Türkiye ekonomisi, bu dönemde Hindistan'ın ardından G20'nin en çok büyüyen ikinci ülkesi olmayı başarmış ve böylece aralıksız 13 çeyrek boyunca büyüme kaydederek önemli bir başarıya imza atmıştır. Öncü ekonomilerle birlikte ülkemizin de enflasyon sorunuyla yüzleştiği ve parasal sıkılaşma sürecinde olduğu böyle bir dönemde, Türkiye ekonomisinin büyüme hızının artması takdir edilmesi gereken bir gelişmedir."

Üyelerine yaptıkları ankette "2023 yılında iç satışlarının önceki yıla kıyasla ne yönde değiştiği" yönünde soru sorduklarını aktaran Asmalı, "Bu soruya anketimize katılan üyelerimizin yüzde 42,4'ü 'arttı' cevabını verirken, 'azaldı' cevabını verenlerin oranı yüzde 39,7'dir. Hatırlanacağı gibi yılın ilk 9 ayına ilişkin yüzde 5,9'luk GSYİH büyümesinde iç tüketimin katkısı 10,5 puan olmuş, buna karşın 3. çeyrekteki zayıflama dikkati çekmişti. Bu bağlamda ankete katılan üyelerimizin yüzde 42,4'ünün Türkiye ekonomisinin iç talep kaynaklı büyümesine destek verdiğini ifade edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.