MÜSİAD ve AMAC arasında sektörel iş birliği buluşması

ANKARA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) arasında sektörel iş birliği buluşması gerçekleştirildi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, program, AMAC Başkanı Tuğgeneral Kipling V. Kahler, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Muhammet Ali Özeken, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, MÜSİAD Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Osman Çalışkan, MÜSİAD Savunma Sanayi Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş, MÜSİAD üyesi iş insanları ve farklı ülkelerden ataşelerin katılımıyla Ankara Grand Hotel'de gerçekleştirildi.

Programda savunma sanayindeki gelişmeler, MÜSİAD'ın savunma sektöründeki çalışmaları ve iş birliği alanlarına yönelik gelişmeler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkan Vekili Özeken, Türk savunma sektörünün AR-GE çalışmaları ile önemli projeler geliştirdiğini belirtti.

Türkiye'nin NATO üyeleri arasında çalışmalarıyla öne çıktığın aktaran Özeken, Türkiye'nin, son 20 yılda pek çok alanda olduğu gibi savunma sektöründe de önemli bir devrim gerçekleştirdiğini, yerli ve milli üretim vizyonuna yönelik yatırımlarının; üretici, yatırımcı ve sanayicilerin global arenadaki marka bilinirliğini gün geçtikçe artırdığını kaydetti.

Özeken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2003 yılına kadar ülkemizde silah ithalatı, ihracatın ortalama 250 katı kadar olup, 2003 yılı sonrasında silah ihracatımız lehine önemli değişiklikler olmuştur. Öyle ki, 2003-2020 yılları arasında silah ithalatı, ihracatın ortalama 250 katından 9 katına kadar düşmüştür. 2020 yılına gelindiğinde ise dünya genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara karşın ilk defa silah ihracatımız silah ithalatımızı aşmış ve ihracatımız ithalatımızın 1,64 katı olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, 2002 yılından itibaren savunma sanayisinde başarıyla yürütülen yerlileşme ve millileşme politikalarının meyve vermesinin somut örneğidir.

Türkiye; dünyanın en büyük savunma paktı NATO'nun önde gelen üyelerinden birisidir. Milli savunma sanayimizi geliştirdikçe bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının da artacağının bilincindeyiz. Bu noktada hem MÜSİAD hem de MÜSİAD Savunma Sanayi Sektör Kurulu olarak Türk savunma sektörünü geliştirmeye yönelik AR-GE kaynaklarını dengeli biçimde artıracak proje ve iş birlikleri geliştiriyoruz."

"Savunma sanayi üreticileriyle bir araya gelip iş birlikleri organize ediyoruz"

AMAC Başkanı Tuğgeneral Kipling V. Kahler de bu organizasyonların sadece STK'ların değil, askeri ataşelerin de görevlerini yerine getirmekte önemli rol oynadığını vurgulayarak, askeri ataşelerin misafir olduğu ülkede sadece ülkelerinin askeri temsiliyetini değil, tüm faaliyetlerini de yürütmesi gerektiğini belirtti.

Kahler, "MÜSİAD'ın bu tarz faaliyetleri savunma sanayi ürünleri üreticilerini tanımamızı sağlamakta ve böylece Türkiye'deki askeri temsilcilik görevimizi yerine getirmemize yardımcı olmakta. AMAC, bugün 124 üyesiyle büyük bir oluşum. 122 üyesi Türkiye'de yer alırken, diğer 2 üyesi Türkiye akrediteli başka ülkelerde faaliyetlerine devam etmekte. Askeri ataşelerin bulundukları ülkede birden fazla görevi vardır. Bunları; kendi ülkelerinin askeri faaliyet temsilciliği, ataşeler aracılığıyla büyükelçilerine Türkiye'nin kabiliyetlerine dair danışmanlık yapmak ve en önemlisi olan misafir oldukları ülkedeki savunma sanayisine yönelik sözleşmeleri planlamak ve organize etmek olarak sıralayabiliriz. Bizim için en önemlisi üçüncü madde. MÜSİAD sayesinde bu görevimizi de yerine getiriyor ve burada savunma sanayi üreticileriyle bir araya gelip iş birlikleri organize ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Amaçlarımızdan birisi, ticaret diplomasisini bir adım öne taşımak"

MÜSİAD Savunma Sanayi Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş ise AMAC ile gerçekleştirilen buluşmanın Türk savunma sanayisinin tanınırlığına önemli katkı sağlayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu buluşma, hem askeri ataşeler için hem de MÜSİAD üyeleri için bir avantaj niteliğinde. Bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerle başarısını kanıtlayan MÜSİAD'ın yabancı ülke temsilcilerine ulaşabilmesi, iş fırsatlarının kapısını aralamanın yanı sıra ülkeler arası ilişkileri de kuvvetlendirmeye vesile olacak, Türk savunma sanayisinin tanınırlığını artıracak, sektörün, ihtiyaçlar doğrultusunda nokta atış tedarikçi sunmasına yardımcı olacaktır.

Sektörel iş birliği buluşmamız vesilesiyle AMAC'ın bir STK ile buluşuyor olması, bir ilki temsil ediyor. MÜSİAD Savunma Sanayi Sektör Kurulu olarak buna vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu buluşmayı organize ederken en büyük amaçlarımızdan birisi, AMAC üyeleri ile sektörde faaliyet gösteren MÜSİAD üyesi firmaları bir araya getirerek ticaret diplomasisini bir adım öne taşımaktır."