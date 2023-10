MÜSİAD tarafından düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Zirvesi MUST, 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. Zirvede MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, derneğin yeni manifestosunu duyuracak ve sanayi, teknoloji, üretim, ihracat ve istihdam konularında yeni ufuklar açılması hedefleniyor. Zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iş dünyasının önde gelen isimleri ve uzmanlar katılacak.

MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi MUST 18 Ekim'de Gerçekleştirilecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) ilk kez düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Zirvesi MUST, 18 Ekim'de gerçekleştirilecek.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, genel merkezde düzenlenecek zirvede MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, derneğin sanayi ve teknoloji alanında yeni manifestosunu duyuracak.

Çalışmaları devam eden "MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Manifestosu"nun, sanayi, teknoloji, üretim, ihracat ve istihdam konularında yeni ufuklar açması hedefleniyor.

Program kapsamında "MUST Müzakere", "MUST Pencere" ve "MUST Konuşmacılar"da, sanayi ve teknolojideki gelişmeler, bu sektörlerdeki imkan ve tehditler değerlendirilecek, yeni öneriler sunulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Biosys Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Erdoğan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, BMV Grup Tedarik Denetim Müdürü Muammer Özkul, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, Türkiye sanayisi için görüş ve düşünceleriyle zirveye katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Sanayi Üretimi ve Politikaları Komisyonu Başkanı Abdullah Eriş, bir ilke imza attıklarını ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Eriş, "Ufkumuzu genişletmek, üretim gücümüzü pekiştirmek amacıyla bir araya geliyoruz. Hem ilan edeceğimiz manifestomuzun hem katılımcılarımızın düşüncelerinin yeni başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum. MUST ülke sanayimize iyi gelecek." ifadelerini kullandı.

Zirvenin, özel ve sonuç alıcı bir formatta düzenlendiğini bildiren Eriş, şunları kaydetti:

"Zaman en büyük sermayemiz. Bir üretimci olarak zamanı ekonomik kullanacağız. Zirvemiz yarım gün. Ancak hem katılımcılarımız hem biz hazırlık için çok nitelikli vakit ayırdık. Zamanı iyi kullanacağız. Genel Başkanımız manifestomuzu ilan edecek. İki müzakere toplantımız olacak. Katılımcılar ve sanayicilerimize önemli pencereler açacak 5 dakikalık 4 konuşma yapılacak. 'MUST Konuşmacımız'ın konuşmasıyla zirve tamamlanacak."