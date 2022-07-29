MÜSİAD SAMEKS temmuzda 54,6 puana yükseldi - Haberler

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MÜSİAD SAMEKS temmuzda 54,6 puana yükseldi

MÜSİAD SAMEKS temmuzda 54,6 puana yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), temmuzda bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 54,6 değerine yükseldi.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), temmuzda bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 54,6 değerine yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Temmuz 2022 sonuçları açıklandı.

Buna göre, temmuzda mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 54,6 değerine yükseldi.

SAMEKS Bileşik Endeksi'nin yılın 3'üncü çeyreğine pozitif başlangıç yapmasında Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksinin önceki aya göre 3,8 puan artarak 55,3 seviyesine yükselmesi belirleyici rol oynarken, geçen ay son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gören Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de 5,2 puan azalmasına karşın 52,7 puanla referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü. Böylece Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 50 referans değeri üzerindeki seyrini üst üste 12'nci ayına taşıdı.

Her iki sektörde de istihdam artışının sürdüğü bu dönemde, sanayi sektörüne yönelik yeni sipariş artışının önceki aya göre ivme kaybetmesi, Bileşik Endeks'teki artışı sınırlandırdı.

Böylece üst üste 7'nci ayında 50 referans değeri üzerinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ekonomik aktivitedeki canlılığın temmuz ayında da sürdüğüne işaret etti.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Ekonomi Haberler

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