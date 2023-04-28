MÜSİAD SAMEKS nisanda 56,3'e yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), nisan ayında bir önceki aya göre 4,4 puan artarak 56,3'e yükseldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), nisan ayında bir önceki aya göre 4,4 puan artarak 56,3'e yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Nisan 2023 sonuçları açıklandı.

Buna göre, 2023 yılı nisan ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 4,4 puan artarak 56,3 değerine yükseldi. Böylece deprem felaketinin etkisiyle şubat ayında daralan SAMEKS'te, mart ayında gerçekleşen toparlanmanın nisanda hızlandığı görüldü.

Bu dönemde önceki aya göre 6,4 puan artış kaydeden Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 59,0 seviyesine yükselirken, önceki aya göre 4,0 puan artarak 55,1 seviyesine yükselen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi ise Bileşik Endeks'te gözlenen artışta belirleyici rol oynadı.

Yeni siparişlerin önceki aya göre belirgin bir şekilde artış kaydetmesi sanayi sektöründe kaydedilen artışta etkili olurken, hizmet sektöründe ise girdi alımlarının yüksek seviyesini koruması endekste gözlenen ivme artışının başat faktörü oldu. Bu gelişmeler neticesinde her iki sektör genelinde istihdam alt endeksinin artış kaydettiği gözlendi.

Böylece küresel ekonominin durağan ve kırılgan bir toparlanma sürecinden geçtiği bu dönemde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 56,3 puanla son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve reel sektöre yönelik oldukça olumlu bir performansa işaret etti.