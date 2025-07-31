MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi Temmuz'da 45,9'a Geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), temmuzda önceki aya göre 0,3 puan azalarak 45,9 oldu.

MÜSİAD tarafından hazırlanan "SAMEKS Bileşik Endeksi"nin temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, temmuz ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 0,3 puan azalarak 45,9 oldu.

Bu dönemde, Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, aylık bazda 0,2 puan artarak 47,8 seviyesine yükselirken, Sanayi Sektörü Endeksi ise 0,4 puan azalışla 46,1 seviyesine geriledi.

Hizmet sektöründeki istihdam artışı, tedarikçi teslimat sürelerindeki kısalma ve stoklardaki iyileşmeler Bileşik Endeksin istikrarının korunmasında önemli rol oynarken, sanayi sektöründeki yeni sipariş ve istihdam artışının yanı sıra tedarikçi teslimat sürelerindeki kısalma ve stok seviyelerindeki iyileşmeler de katkı sağladı.

Böylece 45,9 puanla referans değerin altındaki seyrini sürdüren mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ekonomik aktivitedeki durgunluğun temmuzda da devam ettiğine işaret etti.