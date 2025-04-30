MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi Nisan'da 46'ya Geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), nisanda 5,5 puan düşüşle 46 oldu.

MÜSİAD tarafından hazırlanan "SAMEKS Bileşik Endeksi"nin nisan ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, nisan ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, geçen aya göre 5,5 puan azalarak 46 seviyesine geriledi.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 4,4 puan azaldı ve 48 oldu. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise 5,5 puanlık ivme kaybıyla 44,4 oldu.

Yeni siparişlerin üst üste ikinci ayında da azalması imalat sanayiinde kaydedilen yavaşlamanın başat faktörü olurken, hizmet sektörüne ilişkin iş hacmindeki durgunluk da onuncu ayına ulaştı.

Bu dönemde dikkat çeken bir diğer olumsuz gelişme, her iki sektörde de tedarikçilerin teslimat süresinin uzaması oldu. Reel sektöre yönelik genel görünümün bozulduğu nisan ayında, satın alma faaliyetleri yavaşlarken istihdam artışı da sekteye uğradı.

Böylece 46 puanla referans değerin altına gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ekonomik aktivitenin önceki aya göre ivme kaybettiğine işaret etti ve yılın ikinci çeyreğine ilişkin olumsuz bir izlenim sundu.