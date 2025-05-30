MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi Mayıs Ayında 46,2 Seviyesine Yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), mayısta önceki aya göre 0,4 puan artışla 46,2 oldu.

MÜSİAD tarafından hazırlanan "SAMEKS Bileşik Endeksi"nin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, mayıs ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 0,4 puan artarak 46,2 seviyesine yükseldi.

Endeks, artışa rağmen referans değerin altında kalmaya devam ederek ekonomik aktivitedeki ivme kaybının mayıs ayında da sürdüğüne işaret etti.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, aylık bazda değişim göstermeyerek 48,0 seviyesinde sabit kalırken, Sanayi Sektörü Endeksi ise 0,4 puan düşüşle 43,8 seviyesine geriledi.

Her iki sektörde de satın alımların hız kaybetmesinin yanı sıra sanayi sektöründe yeni siparişlerin belirgin şekilde azalması, parasal sıkılaşmanın yol açtığı talep daralmasının ve finansmana erişimdeki zorlukların etkilerinin güçlü şekilde hissedildiğine işaret etti.

Böylece nisan ayında 50 baz puanın altına gerileyerek olumsuz bir görünüm arz eden SAMEKS Bileşik Endeksinin azalış eğilimi mayıs ayında da sürdü ve reel sektöre yönelik durgun görüntü yılın 2'nci çeyreğinde belirgin hale geldi.