MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi Haziranda Artış Gösterdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), haziranda önceki aya göre 0,2 puan artışla 46,3 oldu.

MÜSİAD tarafından hazırlanan "SAMEKS Bileşik Endeksi"nin haziran ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, haziran ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 0,2 puan artarak 46,3 seviyesine yükseldi.

Endeks, artışa rağmen referans değerin altında kalmaya devam ederek ekonomik aktivitedeki ivme kaybının haziran ayında da sürdüğüne işaret etti.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, aylık bazda 0,4 puan azalarak 47,6 seviyesine gerilerken, Sanayi Sektörü Endeksi ise 2,8 puan yükselişle 46,5 seviyesine çıktı.

Her iki sektöre yönelik satın alımlar kaleminin ivme kazanmasının yanı sıra sanayi sektöründe yeni siparişlerin ve üretimin gözle görünür bir şekilde artması, talep koşullarındaki yükselişin hissedildiğine işaret etti.

Böylece, mayıs ayında 50 baz puanının altında olumsuz bir görünüm arz eden SAMEKS Bileşik Endeksinin eğilimi haziran ayında yükselişe geçerken, reel sektöre yönelik durgun görüntü yılın 2'nci çeyreğinde de devam etti.