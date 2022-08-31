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MÜSİAD SAMEKS ağustosta 49,6 puana geriledi

Ekonomi Haberleri

MÜSİAD SAMEKS ağustosta 49,6 puana geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ağustosta bir önceki aya göre 4,4 puan azalarak 49,6'ya geriledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ağustosta bir önceki aya göre 4,4 puan azalarak 49,6'ya geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ağustos 2022 sonuçları açıklandı.

Buna göre, ağustosta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 4,4 puan azalarak 49,6 olarak tespit edildi.

Söz konusu gelişmede Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksinin önceki aya göre 5,3 puan azalarak 49,6 seviyesine gerilemesi belirleyici rol oynadı. Hizmet sektöründe gözlenen azalışta iş hacminin önceki aya göre hızlı şekilde ivme kaybetmesi etkili oldu.

Önceki aya göre 1,9 puan azalış kaydetmesine karşın 50,6 ile referans değer üzerindeki seyrini sürdüren Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise Bileşik Endeksteki azalışı sınırlandırdı.

Bu dönemde sanayi sektöründe yeni siparişler zayıf bir görünüm arz etmesine karşın üretim artışı devam etti.

Ocak-temmuz dönemi boyunca 50 referans değeri üzerinde seyreden mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, temmuz ayına kıyasla 4,4 puan azalarak 49,6 seviyesine geriledi ve ekonomik aktivitenin önceki aya göre yavaşladığına işaret etti.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Ekonomi Haberler

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